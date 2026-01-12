Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bimba y Lola incorpora a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración

Efe
12/01/2026 13:07
La compañía gallega de moda y complementos Bimba y Lola ha incorporado a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración para fortalecer su desarrollo como marca global, ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

“La incorporación de Natalia al Consejo refuerza nuestra visión estratégica como marca. Su experiencia liderando procesos de transformación y crecimiento internacional en organizaciones creativas nos aporta un conocimiento único y valiosísimo para la etapa actual de Bimba y Lola", ha señalado Uxía Domínguez, cofundadora y presidenta de la compañía.

Natalia Gamero del Castillo cuenta con una amplia experiencia profesional en la dirección internacional de medios de comunicación líderes en ámbitos como la moda, el arte, la cultura o los viajes, así como un profundo conocimiento de la gestión estratégica de marcas globales, destaca la empresa.

Gamero del Castillo ha desarrollado gran parte de su carrera en Condé Nast, donde ocupó el rol de mayor responsabilidad ejecutiva del grupo en Europa, México y Latinoamérica.

Desde esta posición, según Bimba y Lola, lideró la integración de los principales mercados europeos en un único mercado y el lanzamiento y desarrollo de Oriente Medio como uno de los principales motores de crecimiento del grupo.

Anteriormente, como CEO, Presidenta y Editora de Condé Nast en España, lideró una transformación editorial, organizativa y de negocio que "se tradujo en una de las operaciones más sólidas del grupo americano a nivel mundial", reforzando el posicionamiento y liderazgo en audiencias de marcas clave como Vogue, Vanity Fair y Condé Nast Traveler, afirma la compañía gallega.

