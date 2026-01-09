Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Nava Studio, volver a la esencia del Yoga

Nava Studio abre sus puertas en A Coruña, en la calle Sinfónica de Galicia número 5, un espacio para nutrir cuerpo y alma

Natalia Alcayde
09/01/2026 20:54
 Volver a la esencia del Yoga. A Coruña suma un nuevo espacio dedicado al bienestar y a la práctica consciente del Yoga con la apertura de Nava Yoga Studio, ubicado en la calle Sinfónica de Galicia nº5.

Un estudio que nace con una filosofía clara: volver a la esencia, poniendo el foco en la persona, la práctica auténtica y la comunidad.

El proyecto está liderado por Raquel Romero y Otto Mackinlay, profesores con una sólida trayectoria y antiguos responsables del centro Ashtanga Yoga Coruña. Tras años de experiencia enseñando yoga en la ciudad, ambos sintieron la necesidad de crear un lugar donde esta práctica milenaria se tome en serio, se enseñe con cuidado y se adapte a las necesidades individuales de cada alumno. Nava Studio es un espacio donde el yoga es el verdadero protagonista, donde cada persona importa y donde la práctica se ajusta a lo que cada uno necesita en su momento vital”, explican sus fundadores. Algunas personas buscan relajación, calma y reconexión; otras desean trabajar más intensamente el cuerpo físico. En Nava Studio hay espacio para todas ellas, siempre desde un enfoque respetuoso y consciente. Concebido como un estudio boutique, Nava Studio apuesta por grupos reducidos, atención personalizada y un ambiente cercano en el que se cuidan los detalles. Más allá de las clases, el estudio pone especial énfasis en la creación de comunidad, entendiendo el Yoga como un camino compartido, donde el acompañamiento y el respeto mutuo son fundamentales. Raquel Romero cuenta con más de 7 años de experiencia en la práctica y enseñanza del yoga, mientras que Otto Mackinlay acumula más de 11 años, formando un equipo comprometido con la calidad, la coherencia y la profundidad de la enseñanza. Nava Studio se presenta así como un nuevo referente en A Coruña para quienes buscan volver a la esencia del yoga, practicándolo desde la autenticidad, el cuidado individual y el sentido de comunidad. ‎

