Esther García Capdevila, la mujer detrás de los grandes desfiles de España: “Inicié mi carrera en los 90, en la edad de oro de las top models”

Esther García Capdevila, directora artística y fundadora de ESMA Proyectos

Existen trayectorias que crecen al margen del foco, sostenidas por un control absoluto del instante en que las luces se encienden. Carreras que no buscan protagonismo, pero que sostienen el pulso de una industria entera. La de Esther García Capdevila es una de ellas. Su nombre no siempre aparece en primer plano, pero su mirada, su criterio y su obsesión por el detalle están detrás de miles de desfiles que han marcado la historia reciente de la moda en España y fuera de nuestras fronteras.

Productora, directora artística y directora de casting, Esther lleva décadas convirtiendo la moda en experiencia. Desde la intuición y desde el rigor. Desde la emoción y desde la técnica. Y siempre desde una pasión que no se negocia. “Soy una persona trabajadora, constante, persistente, observadora y apasionada. Disfruto de mi trabajo y de la vida, y pongo la misma exigencia en cada desfile que en cada proyecto personal”, resume.

Aunque su nombre está hoy íntimamente ligado a ESMA, su relación con la moda empezó mucho antes. Estudió en Central Saint Martins sin intención alguna de convertirse en diseñadora. “Me encantaba la moda y viajar. Quería mejorar mi inglés, conocer otra cultura y aprender nuevas formas de entender la moda más allá de diseñar una colección”, añade. Aquella etapa fue decisiva: “Saint Martins me abrió la mente, me enseñó herramientas diversas y me enseñó a mirar la moda desde distintas perspectivas”.

Ambiente del Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, con diseños de Agatha Ruiz de la Prada

La edad de oro de las top models

Sus primeros pasos profesionales llegaron a través del casting, en un momento clave para la industria. “Inicié mi carrera profesional como directora de casting a principios de los 90, durante lo que muchos llaman la edad de oro de las top models”. Aquel contexto le permitió analizar la moda desde un ángulo privilegiado. “Observar la moda desde ese lugar me permitió comprender el poder de la presencia, la actitud y la fuerza de cada modelo, y cómo la inclusión de una top model no solo elevaba el espectáculo, sino que también generaba un impacto mediático que hacía que cada desfile se convirtiera en memorable”, añade.

Hace ya casi tres décadas, Esther decidió crear su propia productora. “Decidí fundar ESMA hace 28 años para recorrer mi propio camino y transformar la manera en que se concebían los desfiles en España”, afirma. Su objetivo era claro: romper el molde. “Quería cambiar el sistema del concepto creativo y de producción, crear impactos escenográficos únicos y experimentar con nuevas fórmulas que sorprendieran y emocionaran al público”, declara. Desde entonces, cada avance tecnológico ha sido una oportunidad. “Cada vez que surge una nueva tecnología, la intento incorporar para enriquecer la experiencia y dar un paso más en la innovación”, asegura.

El pulso de los grandes desfiles en España

En la actualidad, ESMA produce la práctica totalidad de los grandes desfiles que se celebran en España. Una posición que no se improvisa. “Creo que lo he conseguido por escuchar y ser respetuosa con el cliente y con cada proyecto, por seguir sorprendiéndome a mí misma para poder sorprender a los demás, y por adaptarme a los cambios sin perder mis valores”, afirma.

Con más de 3.000 desfiles a sus espaldas, la motivación sigue intacta. “Lo que sigue motivándome es experimentar con materiales, escenografías, iluminaciones y localizaciones inesperadas, descubrir nuevas caras nacionales que luego brillan en pasarelas internacionales y colaborar con fotógrafos y videógrafos para crear nuevas miradas”, añade. Cada show es una oportunidad. “Innovar, emocionar y dejar huella”.

Ese impulso conecta con una de sus ideas más repetidas: el famoso “efecto wow”. Para Esther no es artificio: “Para mí, el efecto ‘wow’ es sorprender. Es crear distintos impactos en un mismo evento, aplicando nuevas herramientas y técnicas. Se trata de generar emoción y memorabilidad”.

Desfile de la 080 Barcelona Fashion, abril de 2025, en el Recinte Modernista de Sant Pau Gaspar J. Ruiz Lindberg

Construir un relato desde la esencia de la marca

Antes de diseñar cualquier desfile, hay una fase imprescindible: comprender. “Necesito sentir la esencia de la marca. Exploro sus productos, observo cómo se comunican y escucho al diseñador”, añade. A partir de ahí, todo se construye como un relato: “Elegimos la localización perfecta, imaginamos la escenografía, definimos la puesta en escena y seleccionamos modelos que encarnen el espíritu de la colección”. Nada queda al azar. “Cada luz, cada material y cada espacio se diseñan para que todo se sienta y se recuerde”, afirma.

Su mirada como directora de casting sigue siendo una de las más respetadas del sector. “Cada día veo modelos donde estoy: aeropuertos, calles, ciudades”. La belleza, para ella, nunca ha sido uniforme. “Mis castings siempre han sido multirraciales y cosmopolitas”. Eso sí, con una línea clara: “Para mí, ser modelo es una profesión, y no todo vale”.

Su trabajo la ha llevado a producir desfiles por todo el mundo. París, Nueva York, Londres, Moscú, Shanghái o India. “Cada cultura tiene su forma de trabajar”, explica. Y cada experiencia deja huella. Entre sus grandes referentes cita a Chanel con Karl Lagerfeld, John Galliano para Dior, Tom Ford en Gucci o Alexander McQueen, todos ellos unidos por una misma capacidad de emocionar. “Siempre tengo presentes cuatro pilares: historia, arquitectura, arte y futuro”, declara.

Uno de sus proyectos más recientes y exigentes fue el desfile de Dior en Sevilla. “Fue un gran reto para mi equipo y para mí. Meses de trabajo intenso culminaron en un espectáculo memorable en la Plaza de España”, señala.

Vista aérea de otro desfile de moda, con la pasarela integrada en un entorno natural y gran afluencia de público

Además de su labor en ESMA, forma parte de los comités y jurados de las principales pasarelas nacionales. Una responsabilidad que ejerce con criterio y compromiso. “Apoyo con entusiasmo a los nuevos talentos que trabajan con constancia y visión de futuro”, añade.

Desde su posición privilegiada, Esther tiene clara la fórmula para destacar hoy: “Creatividad, identidad, trabajo duro, producción y constancia”. Y también tiene clara la importancia de la intuición: “Es el primer impulso creativo; la experiencia es la que permite convertirla en decisiones sólidas”.

Después de tantos años, hay valores que no negocia. “La pasión por cada detalle, la búsqueda de la excelencia y la creatividad responsable”, destaca. Para ella, la confianza es clave: “Nuestros proyectos muestran exactamente lo que se verá, sin sorpresas ni engaños”.

Si tuviera que definir su legado, no hablaría de cifras: “Me gustaría que se me recordara como una persona trabajadora, profesional, respetuosa y pasional, que ha contribuido a profesionalizar y elevar la moda española”. Y también como alguien que entendió la moda como lo que es cuando se hace bien: un lenguaje capaz de emocionar, de contar historias y de quedarse en la memoria mucho después de que se apaguen las luces.