Las joyas no tienen edad: Carla Souto pone en el centro a mujeres de más de sesenta años en una sesión fotográfica

Felisa luciendo una de las joyas de Carla Souto Mar Suárez

El pasado sábado 20 de diciembre, la tienda Pop-Up de Carla Souto en A Coruña acogió un evento muy especial: una invitación abierta a mujeres de 60 años o más para participar en una sesión fotográfica y reflexionar, desde el centro del encuadre, sobre la identidad, el paso del tiempo y la belleza.

Bajo la premisa de que las joyas no entienden de edades, sino de historias, las participantes se convirtieron en protagonistas por un día, luciendo piezas de la diseñadora concebidas como esculturas vestibles. Joyas hechas a mano que funcionan como un lenguaje propio, un medio de expresión y una forma de ocupar espacio y tener voz.

La sesión se realizó en el pop-up de la marca en la Avenida Primo de Rivera 11, un espacio efímero abierto hasta el 5 de enero, que nace con la voluntad de acercar la joyería contemporánea al público de manera física y cercana. Habitualmente, las piezas de Carla Souto se comercializan a través de su tienda online, por lo que esta pop-up supone una oportunidad para tejer vínculos reales con la ciudad y su entorno.

Luisa luciendo unos pendientes de Carla Souto Mar Suárez

Las mujeres fueron retratadas por la fotógrafa de moda Mar Suárez, con edición de Longo Estudio, integrándose de forma activa en el universo creativo de la marca. Más que una sesión fotográfica, la propuesta buscaba generar un momento de pausa: mirarse con otros ojos, reconocerse y ocupar el centro. En este contexto, las joyas actúan como un lenguaje simbólico desde el que contar quiénes son y qué historias las habitan.

La pop-up de Carla Souto invita a descubrir una cuidada selección de piezas de sus distintas colecciones, así como creaciones únicas y exclusivas diseñadas especialmente para esta ocasión. El espacio está concebido como un entorno donde arte, diseño y belleza conviven de manera atemporal, cuidando cada detalle.

La diseñadora y artista coruñesa apuesta por redefinir la joyería contemporánea, alejándose de los cánones tradicionales de perfección formal. Sus piezas exploran formas orgánicas y escultóricas, apelando a la emoción y la memoria. Para ello, utiliza técnicas ancestrales como la cera perdida, que permite que las marcas del modelado permanezcan visibles, reivindicando el proceso, el gesto y la singularidad de cada joya.

Con cada creación, Carla Souto traslada la tridimensionalidad de la escultura al cuerpo, poniendo en valor la voluntad del artista y la belleza de lo imperfecto, y convirtiendo cada pieza en un objeto único cargado de significado.