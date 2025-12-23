Moda de segunda mano, marcas locales y café: Cheers Market llega este sábado 27 a Cine París

Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Redacción
23/12/2025 10:41
Cheers Market se celebrará el 27 de diciembre en Cine París
Cheers Market se celebrará el 27 de diciembre en Cine París
La recta final de diciembre llega cargada de planes en A Coruña, y uno de los más especiales de este fin de semana será Cheers Market. Este sábado, día 27 de diciembre, Cine París abrirá sus puertas para acoger la primera edición de este market navideño impulsado por las creadoras de contenido Martina Costas (@martinacostass) y Andrea Costas (@maarttaan).

Cheers Market nace como un espacio donde la moda, la creatividad y el consumo consciente se dan la mano. En esta primera edición participarán ocho creadoras de contenido, que pondrán a la venta prendas, calzado y complementos de segunda mano en perfecto estado, ofreciendo una oportunidad ideal para renovar el armario de forma sostenible y a precios accesibles.

Junto a Martina y Andrea Costas, estarán presentes Arantxa Maceiras, Lara Fontela, Helena Rico, Lucía Ballesteros, Sofía Vila y Marta Rodríguez, completando una selección diversa de estilos y propuestas.

El evento contará también con la participación de dos marcas gallegas de complementos hechos a mano. Fios de Cores, especializada en bolsos y accesorios de moda sostenible, y Marto Bags, firma centrada en bolsos artesanales, presentarán sus piezas durante toda la jornada, reforzando el carácter local y artesanal del market.

Cheers Market se celebrará en horario continuo, de 11:00 a 21:00 horas, permitiendo acercarse tanto por la mañana como por la tarde para descubrir nuevas marcas, charlar con las creadoras y disfrutar del ambiente navideño que envolverá el antiguo cine.

La experiencia se completa con café de especialidad: Panoramix Coffee, un pequeño tostador de A Coruña, se suma al evento para acompañar la jornada con un buen café, convirtiendo el market en un plan redondo para este sábado.

El cartel de Cheers Market
El cartel de Cheers Market
