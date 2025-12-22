Sheito Paisón, la nueva firma coruñesa que entiende el lujo como actitud

Dobré y Stacy, fundadores de Sheito Paisón

En un momento en el que la moda se consume a la velocidad de un scroll, hablar de tiempo, de manos y de intención es casi un gesto de resistencia. Frente a la prisa y la repetición, hay quienes entienden el lujo como algo mucho más profundo: calidad, paciencia, actitud y respeto por el proceso. Desde A Coruña, Sheito Paisón nace precisamente desde esa mirada, con la voluntad de crear piezas que no solo se visten, sino que se sienten.

Detrás de la firma están Dobré y Stacy, dos diseñadores que se definen como “dos chicos de barrio”, ambiciosos y soñadores, unidos por una misma forma de entender la moda. “Queremos crear algo diferente y único que aporte valor. Y representar un estilo de vida”, explican.

Sheito Paisón es una marca joven, pero con una identidad muy clara. Su origen es tan cotidiano como honesto: conversaciones largas, carretera y muchas ideas compartidas. “A principios de este año hicimos muchos viajes a Madrid en coche para visitar a nuestras novias, hubo largas charlas y surgió por esa inquietud de expresar al mundo nuestras combinaciones, jugar con lo arriesgado, con lo poco convencional. Creemos que vamos a ocupar un lugar que ahora mismo no hay”, añaden.

El nombre no es un gesto estético ni casual, sino una declaración de intenciones. “Estamos muy arraigados a Galicia, a nuestra tierra y sobre todo a A Coruña. Queríamos llevar ese origen siempre presente”, explican. De ahí nace Sheito Paisón, una reinterpretación de palabras gallegas como xeito y paixón, que resume la manera de entender el diseño y la vida. De ese mismo espíritu surge también el lema de la marca: “hazlo con sheito”.

Los diseñadores Dobré y Stacy, dos chicos de barrio unidos por una misma visión creativa

El lujo más allá del dinero

Cuando hablan de lujo, lo hacen desde una idea muy alejada de lo superficial. “Creemos que el lujo es paciencia, es trabajo, calidad, constancia, actitud. En definitiva, tener ‘xeito’. El lujo también es exclusivo, es tradición refiriéndonos a los artesanos, lo hecho a mano es lujo. Diferenciación también. El lujo no sólo es dinero”, añaden.

Esa filosofía se traslada directamente a su manera de diseñar. En Sheito Paisón el foco no está únicamente en la prenda, sino en el concepto que la sostiene. “A la hora de diseñar vamos más allá, nos situamos en la incomodidad, en las siluetas, en los límites, no repetimos fórmulas ni pensamos en hacer ropa correcta. Es algo más intuitivo, le damos importancia a cada detalle”, destacan los diseñadores.

El trabajo artesanal es una de las columnas vertebrales de la marca. Algunas piezas las realizan ellos mismos, otras nacen en colaboración con talleres externos, siempre desde el respeto al oficio. “En la actualidad, lo artesanal es lujo. Es lo bonito de la moda, ‘crear tu movida’. Si trabajas de primera mano con las prendas puedes prestar más atención a los detalles y saber lo que funciona o no. Hoy en día todo es ‘fast fashion’, baja calidad, sólo cantidad”, recalcan.

En Sheito Paisón no existe una frontera rígida entre la ropa de gala y la de calle: ambas conviven y se reinterpretan constantemente. “Nuestra forma de ver el mundo se basa en eso, no hay normas estipuladas para vestir. Si te gusta algo lo llevas, da igual la combinación, llevar lo que quieras sin discrepar si es muy corto, muy largo, de hombre, de mujer… romper con los prejuicios ya que no hay unas normas”, sostienen.

Cuando diseñan piezas únicas para personas concretas, la conexión es clave. “Estar en sintonía entre nuestro estilo y el de la persona pero siempre respetando la comodidad y seguridad de la persona que lo lleva, que se vea llevando algo que realmente le haga sentir que está diseñado para ella. Que al ponerse la prenda vea algo nuevo de sí misma. Para nosotros una pieza única tiene sentido cuando no solo se ve si no que se vive”, añaden.

Daniela Blasco vestida por Sheito Paisón en el videoclip Popstars,

Primer gran hito: vestir a Daniela Blasco

Apenas recién nacida, la marca ya ha vivido uno de sus primeros grandes hitos: vestir a Daniela Blasco en el videoclip Popstars. Una oportunidad que llegó de forma orgánica y exigente a partes iguales. “Surgió gracias a un amigo nuestro que es un gran diseñador y estilista, Marcos Ruiz. En general él nos abrió este camino sin pedir nada a cambio. Nos ha ayudado mucho y nos sigue ayudando a día de hoy en todo este proceso. Y desde aquí queremos agradecerle lo buen amigo y profesional que es”, subrayan con gratitud.

La experiencia fue intensa: “Fue un poco ‘la hora de la verdad’ ya que salió la oportunidad y la cogimos sin pensarlo”.

El trabajo audiovisual les permitió adaptar su lenguaje a otro ritmo y a otra narrativa. “No queríamos simplemente ‘vestirla’, sino amplificar su presencia: entender qué quería transmitir, cómo se mueve y qué emociones debía provocar tanto en quien la mira como en ella misma”, añaden.

En cuanto a referentes, no se limitan a una disciplina concreta: “Al final si eres artista te inspira un poco de todo, no tiene que ser algo concreto es algo abstracto incluso. Sacamos ideas de donde vemos inspiración”.

El proceso creativo es compartido, orgánico y muy dialogado. “Cada uno tiene su estilo y nos vamos añadiendo el uno del otro. Los dos a pesar de marcarnos dentro de nuestro estilo, nos sumamos”, afirman.

Crecer despacio en un sector exigente

Como toda marca emergente, los retos no son pocos. “Consideramos que uno de los mayores retos es el dinero… La calidad también se paga con tejidos y materiales”, destacan. Aun así, mantienen una visión clara sobre cómo quieren crecer: “Las cosas de palacio van despacio”.

En el horizonte cercano ya se dibujan nuevos pasos: “Queremos ampliar producto, iniciarnos en la marroquinería y el más ambicioso y grande que tenemos es un desfile”.

Cuando imaginan el futuro, lo tienen claro. “Queremos que haya causado impacto, cambio y que transmita de manera subjetiva un estilo de vida”, afirman. Porque, al final, su diferencia está en la manera de hacer. “Creemos que sobretodo la manera de trabajar desde el respeto a la industria, a la calidad, al buen tejido y material, al buen hacer de las cosas… Al final, hacerlo con sheito vale la pena”, concluyen.