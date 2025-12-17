La firma coruñesa The Campamento abre su primera tienda efímera en el edificio de La Gran Antilla

La Pop Up de The Campamento Lara Fontela

La firma coruñesa de moda infantil The Campamento da un paso más en su trayectoria con la apertura de su primera pop up store física en A Coruña, un espacio efímero que puede visitarse desde ayer, 16 de diciembre, hasta el 10 de enero, en Casa Pepita, en la calle Riego de Agua, dentro del emblemático edificio de La Gran Antilla.

Hasta ahora, The Campamento había desarrollado su actividad principalmente de forma digital y a través de puntos de venta multimarca, por lo que esta apertura supone un hito en el crecimiento de la marca. Con esta iniciativa, sus responsables buscan reforzar el vínculo con la ciudad en la que nació el proyecto y acercarse a su comunidad más cercana, ofreciendo la posibilidad de conocer sus colecciones de una forma directa y presencial.

Fundada en A Coruña en 2019, The Campamento nació con la idea de crear una marca atemporal, comprometida con el medio ambiente y con una manera de entender la moda desde la mirada de la infancia. Detrás del proyecto están Jorge Toba y Antía Montero, quienes conciben la marca como una forma de contar historias sobre la realidad cotidiana, poniendo el foco en los pequeños detalles y en la creatividad como motor principal.

En la pop up store se puede encontrar una selección especial de prendas de temporada, así como colaboraciones y ediciones limitadas. El objetivo es que quienes siguen la marca puedan tocar, ver y sentir las piezas, conocer de cerca los tejidos, los acabados y la filosofía que hay detrás de cada colección.

La propuesta de The Campamento se apoya en una moda infantil sostenible y consciente, con colecciones elaboradas mayoritariamente a partir de fibras orgánicas. La producción se realiza en talleres del norte de Portugal, a pocas horas de sus oficinas, con los que la marca mantiene una relación cercana y continuada. Para sus creadores, el cómo se hacen las prendas es tan importante como el diseño, entendiendo la moda como una herramienta para comunicar valores y respeto por el entorno.

Algunas prendas de The Campamento Lara Fontela

Actualmente, The Campamento vende sus prendas en más de 25 países, consolidándose como una firma local con proyección internacional que ha sabido crecer sin perder su identidad. Durante estas semanas, su tienda efímera en A Coruña se plantea también como un punto de encuentro para familias y seguidores que apuestan por una moda infantil creativa, responsable y con un lenguaje propio.

Una oportunidad para descubrir, en persona, el universo de una marca nacida en la ciudad que ahora vuelve a ella para compartir su historia desde un espacio físico, aunque sea solo por tiempo limitado.