El Ideal Gallego Fundado en 1917

Morrison lanza PUNK IS NOT DEAD, su colección más irreverente con los primeros vaqueros y mocasines de la firma

Una cápsula que reivindica la rebeldía como actitud vital y amplía el universo Morrison, elevando el espíritu punk a un nuevo territorio estilístico

Redacción
16/12/2025 14:11
Prendas de la colección Punk Is Not Dead
Prendas de la colección Punk Is Not Dead
Morrison incendia la temporada con Punk Is Not Dead, una colección que entiende la rebeldía como un lenguaje propio. En un momento en el que la disrupción parece haberse convertido en estética, la firma recupera el valor original de la provocación: libertad, autenticidad y la urgencia de vivir sin filtros. No es nostalgia; es una forma de moverse por el mundo.

En esta cápsula, Morrison cruza una frontera histórica en su trayectoria y amplía su universo de producto con sus primeros pantalones, sus primeros mocasines y sus primeros cinturones. Tres categorías que aterrizan con la fuerza de un debut diseñado para marcar un antes y un después.

Los vaqueros, disponibles en Light Blue y Dark Blue, son el tipo de pieza que nace para quedarse. Corte regular, actitud desenfadada y un detalle de beso con claim en la parte trasera que funciona casi como un sello generacional. Son versátiles, sólidos y diseñados para acompañar el ritmo de la calle, la música y el movimiento constante que define a la comunidad Morrison.

La entrada en marroquinería también llega con fuerza. Los nuevos cinturones -Punk Belt y Cow Belt- introducen ese toque de caos controlado que tanto seduce en el universo punk: tachuelas, acabados envejecidos y materiales que prometen convertirse en esenciales a largo plazo. Concebidos para combinar con los jeans, pero suficientemente potentes como para elevar por sí solos cualquier look. Ambos modelos, ya a la venta, apuntan a convertirse en piezas de culto.

Los mocasines Rotten con estampado de vaca
Los mocasines Rotten con estampado de vaca

El zapato más inesperado de esta temporada es, sin duda, Rotten, los primeros mocasines de la marca, que debutan en dos versiones: un negro elegante y atemporal, y un estampado de vaca que lleva la actitud punk a un terreno más irreverente. Ambos reinterpretan la silueta clásica con una estructura pensada para acompañar las jornadas más largas y los ritmos más intensos.

La colección se completa con camisetas que funcionan como manifiestos. La Acid Black Punk Tee sintetiza el ADN de Morrison en una declaración gráfica contundente, mientras que la Double Sleeve Punk Tee recupera ese espíritu de festival eterno con prints en pecho y espalda. Pensadas para convertirse en el nuevo uniforme de quienes entienden la moda como un altavoz.

Punk Is Not Dead no busca glorificar una época, sino reivindicar una actitud. Un recordatorio de que las normas están para romperse y de que la autenticidad, incluso cuando se vuelve tendencia, sigue siendo un acto de valentía. Morrison firma así una de sus colecciones más poderosas y honestas hasta la fecha, ya disponible en la web de la firma.

Los jeans Light Blue
Los jeans Light Blue
