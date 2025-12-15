Carla Souto regresa a A Coruña con una pop-up que celebra la joyería como arte

Vista de la tienda efímera situada en la Avenida Primo de Rivera, 11 Mar Suárez

Carla Souto, diseñadora y artista coruñesa, regresó a su ciudad con una nueva tienda efímera ubicada en el número 11 de la Avenida Primo de Rivera, un espacio que permanecerá abierto hasta el 5 de enero y que ofrece la oportunidad de descubrir de cerca su universo creativo y su particular forma de entender la joyería contemporánea.

Desde el 5 de diciembre, quienes se acerquen a este local podrán descubrir una selección de piezas de sus distintas colecciones, además de obras únicas creadas especialmente para la ocasión. La pop-up está concebida como un pequeño escenario donde conviven arte, diseño y emoción, cuidando cada detalle para que la experiencia sea tan especial como las piezas que alberga.

La inauguración oficial tuvo lugar el 4 de diciembre y reunió a numerosos asistentes en un encuentro marcado por la colaboración de firmas gallegas como Los Peperetes, Oxóco y Regina Viarum. El espacio también contó con la participación del anticuario coruñés Isadora Art Déco y con las fragancias de Arquinesia, marca con sede en Barcelona y Mallorca.

Un lenguaje escultórico que nace del gesto

La joyería de Carla Souto se aleja deliberadamente de las líneas perfectas y los acabados tradicionales. Su trabajo se articula en torno al gesto: modela cada pieza en cera a mano, dejando visibles las marcas del proceso. Esta técnica ancestral -la fundición a la cera perdida- permite que cada joya conserve esa huella manual que la convierte en una pequeña escultura vestible.

Su estancia formativa en París gracias a la beca Eloy Gesto de la Fundación Artesanía de Galicia, donde se formó en la escuela de alta joyería de Van Cleef & Arpels, marcó un punto de inflexión en su evolución. Muchas de las piezas presentadas en esta pop-up beben de ese periodo y de las formas del Art Déco de los años 30, una de las etapas más influyentes para la joyería y el diseño del siglo XX.

A lo largo del mes, la diseñadora ofrecerá también citas personalizadas para quienes deseen crear junto a ella una pieza única. Souto defiende la dimensión emocional de la joya y concibe estas sesiones de co-creación como una manera de transformar historias personales en objetos que acompañarán a quien los lleva durante años, convirtiéndose en futuros tesoros familiares.

Algunas de las piezas de Carla Souto Mar Suárez

Un espacio que dialoga con otras marcas

La pop-up funcionará además como un punto de encuentro creativo. Del 11 al 13 de diciembre participó Lila Archive, tienda de segunda mano especializada en firmas de lujo con una cuidada selección curatorial. Ya en enero, el día 3, Maisonnette Marguerite -especializada en objetos de diseño vintage- será la siguiente invitada en sumarse al espacio.

Artesanía, ética y producción local

Todas las piezas de Carla Souto están elaboradas a mano en su atelier entre Galicia y Madrid. Cada joya requiere entre un mes y mes y medio de trabajo y pasa por las manos de más de cinco artesanos. La creadora trabaja exclusivamente con metales nobles de proveedores locales y gemas procedentes de minería ética y trazable, ofreciendo también la posibilidad de reutilizar metales provenientes de joyas antiguas. Su compromiso es claro: un ritmo de producción humano, responsable y sostenible, donde la excelencia artesanal prevalece sobre la rapidez.