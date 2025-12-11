Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tendencias

Una cesta de 2.049 euros sitúa a A Coruña en el mapa del lujo navideño

Natalia Alcayde
11/12/2025 16:27
Cesta de Amusko
Cesta de Amusko
N.A.
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Amusko consolida a A Coruña como epicentro gallego de la perfumería nicho y la cosmética de autor, situando a la ciudad en la misma conversación que otras capitales europeas del lujo independiente. Desde su espacio, atrae a un público local y extranjero. 

Por la boutique ha pasado la modelo Denis Ascuet y otras personalidades de la moda y belleza que buscan experiencias sensoriales de alto nivel.

El proyecto, liderado por el perfumista gallego David Gigirey, introduce en Galicia marcas y creaciones difíciles de encontrar en canales convencionales, reforzando la imagen de A Coruña como ciudad cosmopolita, creativa y capaz de acoger propuestas de lujo contemporáneo.

Amusko no solo vende productos, sino que educa al consumidor en cultura olfativa, identidad de marca personal y consumo más consciente, alineándose con la evolución del sector hacia experiencias exclusivas, cercanas y profundamente personalizadas.

Esta Navidad sorprende con una cesta valorada en 2.049 euros que se sorteará entre todos sus clientes, sin tener en cuenta el importe de su compra.

Cesta de Navidad
Cesta de Navidad
N.A.

El lote incluye una cuidada selección de perfumes y cosmética de firmas de altísima gama, que para la mayor parte de la población son desconocidas. Reúne productos de casas tan icónicas como 'Montale', 'Mancera', 'The House of Oud', 'Eve Lom' o 'Revitalash'.

Esta cesta, brinda la oportunidad de descubrir marcas reconocidas internacionalmente y participar en un sorteo que pone al alcance experiencias sensoriales únicas y productos reservados para auténticos amantes del lujo y la cosmética más exclusiva.

Amusko, perfumería nicho

La perfumería nicho supone un cambio de paradigma frente a la perfumería comercial: pone el arte, la creatividad y la identidad por delante del marketing masivo. Estas fragancias se conciben como obras olfativas pensadas para un público que busca diferencia, calidad y una firma personal reconocible, no “oler como todos”.

Para una ciudad, una perfumería nicho eleva la oferta cultural y comercial vinculada al lujo y al estilo de vida. Este tipo de espacios atrae a un público que se desplaza exprofeso, dinamiza el entorno urbano y posiciona a la ciudad en el mapa de los destinos sensibles al diseño, la artesanía y la alta cosmética.

Amusko es la primera galería de arte olfativa en España. Ha lanzado campañas con la reconocida artista, Julia Ares, especialista en técnicas de fuego y lanzará un perfume con el Ayuntamiento de Ponteareas para la Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial del Corpus 2026.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Varias personas pasean por el mercadillo de la fundación

Ropa, música y solidaridad navideña en el mercadillo de la Fundación Amador de Castro
Jorge Riveiro
Estado de las obras de la estación intermodal de A Coruña

La estación intermodal de A Coruña retrasa su puesta en marcha hasta finales de 2026
Dani Sánchez
La propietaria de Regalos Coccolate, en Arteixo

Los concursos de escaparates navideños llenan la comarca de color y originalidad
Noelia Díaz
La última concentración de las asociaciones, el 23 de noviembre

Las asociaciones de Cambre promueven una "xuntanza pacífica" con los partidos políticos
Noelia Díaz