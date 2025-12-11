Una cesta de 2.049 euros sitúa a A Coruña en el mapa del lujo navideño

Cesta de Amusko N.A.

Amusko consolida a A Coruña como epicentro gallego de la perfumería nicho y la cosmética de autor, situando a la ciudad en la misma conversación que otras capitales europeas del lujo independiente. Desde su espacio, atrae a un público local y extranjero.

Por la boutique ha pasado la modelo Denis Ascuet y otras personalidades de la moda y belleza que buscan experiencias sensoriales de alto nivel.

El proyecto, liderado por el perfumista gallego David Gigirey, introduce en Galicia marcas y creaciones difíciles de encontrar en canales convencionales, reforzando la imagen de A Coruña como ciudad cosmopolita, creativa y capaz de acoger propuestas de lujo contemporáneo.

Amusko no solo vende productos, sino que educa al consumidor en cultura olfativa, identidad de marca personal y consumo más consciente, alineándose con la evolución del sector hacia experiencias exclusivas, cercanas y profundamente personalizadas.

Esta Navidad sorprende con una cesta valorada en 2.049 euros que se sorteará entre todos sus clientes, sin tener en cuenta el importe de su compra.

Cesta de Navidad N.A.

El lote incluye una cuidada selección de perfumes y cosmética de firmas de altísima gama, que para la mayor parte de la población son desconocidas. Reúne productos de casas tan icónicas como 'Montale', 'Mancera', 'The House of Oud', 'Eve Lom' o 'Revitalash'.

Esta cesta, brinda la oportunidad de descubrir marcas reconocidas internacionalmente y participar en un sorteo que pone al alcance experiencias sensoriales únicas y productos reservados para auténticos amantes del lujo y la cosmética más exclusiva.

Amusko, perfumería nicho

La perfumería nicho supone un cambio de paradigma frente a la perfumería comercial: pone el arte, la creatividad y la identidad por delante del marketing masivo. Estas fragancias se conciben como obras olfativas pensadas para un público que busca diferencia, calidad y una firma personal reconocible, no “oler como todos”.

Para una ciudad, una perfumería nicho eleva la oferta cultural y comercial vinculada al lujo y al estilo de vida. Este tipo de espacios atrae a un público que se desplaza exprofeso, dinamiza el entorno urbano y posiciona a la ciudad en el mapa de los destinos sensibles al diseño, la artesanía y la alta cosmética.

Amusko es la primera galería de arte olfativa en España. Ha lanzado campañas con la reconocida artista, Julia Ares, especialista en técnicas de fuego y lanzará un perfume con el Ayuntamiento de Ponteareas para la Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial del Corpus 2026.