La Folie aterriza en A Coruña y revela “Aveiro” en una pop up efímera en Es Bien

Paula Martínez Tormo, fundadora y directora creativa de la firma

A Coruña está en su mejor momento. La ciudad se ha convertido en un imán tanto para consumidores como para creadores: aquí se imagina, se diseña, se fabrica y se vende. Un ecosistema textil que crece y marca tendencia, y que continúa atrayendo a firmas que buscan conectar con un público cada vez más interesado en la moda de calidad y en los proyectos con identidad propia. En este contexto, La Folie aterrizó ayer en la ciudad con una pop up que permanecerá abierta hasta mañana, viernes 12 de diciembre, en horario continuado de 10:00 a 21:00, en Es Bien Events (Joaquín Vaamonde, 2).

La llegada de la firma española tiene además un significado especial: La Folie fabrica parte de sus colecciones en Arteixo, epicentro del tejido industrial textil gallego. Una conexión natural que hace que esta primera presencia en A Coruña -aunque sea solo durante dos días- pueda convertirse en el inicio de una relación más estable con la ciudad.

La historia de La Folie: un proyecto que crece desde Santander

La Folie nació en Santander, ciudad de origen de su fundadora, Paula Martínez Tormo, cuya trayectoria profesional es poco convencional dentro del sector moda.

Aunque comenzó estudiando Administración y Dirección de Empresas (ADE), en 2008 decidió emprender y dar forma a un proyecto donde la exclusividad, la calidad y los valores éticos fueran la base. Así nació La Folie: primero como tienda multimarca y después como un referente para mujeres que buscaban piezas especiales, versátiles y atemporales.

El crecimiento del proyecto, unido a la inquietud creativa de Paula, la llevó a dar un paso más. Hace tres años lanzó su primera colección de marca propia, diseñada con delicadeza y fabricada íntegramente en España. Desde entonces, la firma ha desarrollado distintas propuestas, aunque en esta ocasión La Folie ha viajado a A Coruña para presentar Aveiro, su colección más reciente.

La colección Aveiro toma su nombre de la ciudad portuguesa conocida por sus canales, su luz y su arquitectura llena de color. Un lugar que ha inspirado a la firma para crear piezas llenas de magia y dulzura, donde conviven tonos neutros y una elegancia natural que atraviesa toda la propuesta.

“La colección Aveiro representa el corazón de La Folie: prendas diseñadas con delicadeza, producidas en España y pensadas para acompañar a la mujer en su día a día con elegancia y comodidad. Estamos muy ilusionadas de presentar nuestra colección en A Coruña, una ciudad con una sensibilidad especial hacia la moda y el diseño”, señala Paula Martínez Tormo, fundadora y directora creativa de la firma.

La pop up llega así en un momento clave para la firma y para la ciudad. Un encuentro natural entre una marca que apuesta por la producción local y un territorio que respira moda desde hace décadas. Puede que esta visita sea breve, pero todo apunta a que podría ser solo el principio. Actualmente, La Folie dispone de puntos de venta físicos en Santander, Madrid y Valencia, donde las clientas pueden descubrir de primera mano sus colecciones.