NIMA inaugura su nueva tienda de moda femenina en A Coruña

La firma de moda femenina NIMA anuncia la apertura de su nueva tienda en A Coruña, un espacio que refuerza su presencia en Galicia y consolida su crecimiento dentro del sector fashion retail. La marca, reconocida por su estética contemporánea, femenina y atemporal, elige la ciudad herculina para continuar su expansión y acercarse a una comunidad que valora el diseño y la versatilidad de sus prendas.

El nuevo establecimiento, situado en la calle Betanzos, presenta un concepto cuidado y cálido, diseñado para ofrecer una experiencia de compra intuitiva y sensorial. El espacio combina tonos neutros, iluminación natural y una presentación muy cuidada de las colecciones, permitiendo a las clientas descubrir la propuesta de NIMA de manera cercana.

La apertura oficial tendrá lugar el 10 de diciembre, en una jornada abierta al público en la que clientas, colaboradoras, creadoras de contenido y medios están invitados a descubrir el nuevo espacio. Durante la tarde se ofrecerá un pequeño brindis de bienvenida y la posibilidad de conocer la nueva colección de alto invierno en un ambiente cercano y distendido.

Una marca al servicio de la mujer actual

NIMA se ha consolidado como una firma dirigida a mujeres que buscan prendas versátiles, elegantes y cómodas, capaces de adaptarse a los distintos momentos del día. La marca apuesta por un diseño incorporando las tendencias de temporada para mantener la frescura sin perder su esencia.

“A Coruña es una ciudad con una sensibilidad especial hacia la moda. Queremos que esta tienda sea un espacio vivo , donde las mujeres se sientan inspiradas, acompañadas y donde seleccionar prendas sea una experiencia única, Solo encontraran cosas bonitas ”, afirma María Aldalur, fundadora de NIMA.