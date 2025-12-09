Guía de regalos para estas Navidades: detalles especiales para acertar

Leche cruda, la primera novela de Ángelo Néstore

Elegir un regalo en Navidad es, en realidad, una forma de contar cómo miramos a quienes queremos. En una época en la que los días se llenan de encuentros y rituales, los detalles adquieren un significado especial. Por eso, esta selección reúne propuestas pensadas para durar, emocionar y acompañar: moda, complementos, literatura y objetos capaces de convertirse en parte de la vida cotidiana de quien los recibe.

Roberto Verino: piezas que se quedan para siempre

La firma gallega reivindica el valor de regalar desde el corazón con diseños que trascienden modas. Entre ellos destaca el bolso Daniela, en piel soft y color burdeos, con cierre de imán y acabado fruncido. Un accesorio atemporal, pensado para acompañar durante años y elevar cualquier estilismo invernal.

Bolso de piel de Roberto Verino

Oysho: regalos para quienes disfrutan el invierno

La marca propone una Navidad activa y funcional para quienes ven en el frío una invitación a la aventura. Su colección de prendas térmicas y conjuntos de nieve combina diseño y rendimiento. También resultan ideales como regalo sus accesorios técnicos: gafas, guantes o botas de après-ski, perfectos para completar un look de montaña.

Algunas de las prendas de la colección invernal de Oysho

Uniqlo: la apuesta segura de los básicos

Si hay un lugar donde encontrar calidad accesible para toda la familia, es Uniqlo. La firma continúa siendo referencia en prendas esenciales: jerséis de cashmere, camisas de líneas limpias, polares, chaquetones ultraligeros y complementos como pijamas, guantes o calcetines. Regalos prácticos, bien hechos y pensados para acompañar en el día a día.

Plumas sin costuras en color azul de Uniqlo

Marc Jacobs: el imprescindible que va con todo

Uno de los modelos más buscados, The Small Tote Bag, está disponible en Frank Store con un 20% de descuento. Su diseño práctico y su resistencia lo han convertido en un básico contemporáneo, de esos capaces de adaptarse a cualquier rutina y acompañar cada día del año.

The Small Tote Bag de Marc Jacobs

Tous: joyas que guardan historias

Una joya bien elegida se convierte en recuerdo. TOUS celebra este año el 40 aniversario de su emblemático oso y lanza promociones especiales -10 % en la compra de dos piezas, 15 % en la de tres- que lo convierten en una opción a considerar. Entre sus propuestas más especiales destaca el collar bicolor de doble oso de la colección My Other Half, que combina baño de oro de 18 quilates y plata, una mezcla estética muy presente esta temporada.

Collar bicolor de doble oso de la colección My Other Half de TOUS

Hammerhøj: el bolso de fiesta que también funciona fuera de diciembre

El reto de encontrar un bolso de fiesta versátil tiene solución: el modelo Chiquibag en oro viejo de Hammerhøj. Su acabado envejecido aporta sofisticación sin excesos y combina con vestidos metalizados, trajes oscuros o incluso estilismos neutros del día a día.

El modelo Chiquibag en oro viejo de Hammerhøj

Zara: brillo en el cabello

El nuevo kit Chromatic Mode es una propuesta diferente para quienes disfrutan experimentando con el cabello. Incluye un gel cromático con reflejos plateados, un pasador metálico y accesorios que no dejan marca. Un regalo llamativo y accesible para quienes quieren añadir un toque festivo a su peinado esta temporada.

Chromatic Mode es un set de styling creado en colaboración con Guido Palau

Libros: el regalo más íntimo

La literatura sigue siendo uno de los regalos más personales y universales. Para acertar, estas son algunas de las novedades más recomendadas:

Morir en la arena , una historia real que recorre cincuenta años de un país con una mirada intensa y conmovedora.

, una historia real que recorre cincuenta años de un país con una mirada intensa y conmovedora. Hamnet -edición ilustrada- , la novela más celebrada de Maggie O’Farrell, ahora enriquecida con ilustraciones de Laura Agustí. Una edición ideada para regalar.

, la novela más celebrada de Maggie O’Farrell, ahora enriquecida con ilustraciones de Laura Agustí. Una edición ideada para regalar. Cuando ellos se van , de Julia Navarro, un relato emotivo sobre los animales que acompañan nuestra vida.

de Julia Navarro, un relato emotivo sobre los animales que acompañan nuestra vida. Leche cruda, la primera novela de Ángelo Néstore, una exploración íntima sobre el amor, la memoria y los cuidados.