¿DECORAMOS EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Árbol de Navidad EC

Alternativas más allá de lo convencional, creativas y con mucho estilo para tu decoración navideña.

La elección de la decoración de tu árbol debería de respetar el estilo decorativo del resto de tu casa.

Los colores en tendencia para esta Navidad 2025 son los tonos que aportan calidez y sofisticación como tierra y neutros, como el marrón, terracota, beige y blanco y perlado. Otros colores destacados son el borgoña y el azul en diferentes versiones que añaden elegancia, y los metálicos como el plata y champán dan un toque de luz moderno.

Cuando ya tengas claro tus colores elegidos mi consejo es combinar los adornos de tu árbol con la mesa utilizando los mismos tonos y elementos.

Los árboles de Navidad son los grandes protagonistas y cada año se reinventan para adaptarse a las tendencias. Este 2025 vuelven los de fibra óptica, la tecnología actualiza la decoración, aportan una luz intensa y tienen un diseño moderno y minimal perfecto. Para los que no quieren decoración recargada o simplemente carecen de espacio es una opción también muy cómoda.

Lo ideal es colocar todo lo que tu elijas de una forma armónica y con un hilo conductor por toda tu casa.

La sostenibilidad como tendencia, aparte de que se tiene la posibilidad de alquilarlos cada año, también se presenta con muchos árboles con materiales reciclados.

El estilo minimal y nórdico es una tendencia que se repite cada año, pero el maximalismo empieza a hacerse un hueco en nuestras casas, con el dorado, el rojo en los adornos, las ramas en acabados en oro, piñas, lazos, flores… aportan un aire de lujo y elegancia que se adapta a cualquier tipo de decoración.

La forma y el tamaño del árbol es determinante. Cada vez se opta por tamaños XL y, por tanto, sus adornos son extra grandes, bolas que parecen balones por su tamaño, lazos XXXL, son espectaculares, y, por contrapunto, los encontramos mimi, de esquina, alargados para adaptarse a las casa más pequeñas.

Los lazos XXXL están arrasando, dan un toque de encanto y elegancia y se convierten en el centro de atención. Cuanto más grandes mejor, de terciopelo, de rayas, las cintas son las tendencias más versátiles de la temporada y te permiten llevar la decoración del árbol e integrar a la mesa. Esos lazos pueden ir en tus candelabros, los respaldos de las sillas, como servilleteros….

Este año más que nunca se presentan árboles alternativos que rompen con la tradición.

Árboles de Navidad en blanco EC

Árboles invertidos que cuelgan del techo, estructuras de madera minimalistas, de papel tipo origami, diseñados para desplegarse rápidamente sin necesidad de montaje, ya pre iluminados sin esfuerzo después para recoger. Árboles en miniatura ya decorados para espacios pequeños fáciles para los más prácticos.

Tienes muchas opciones para decorar el árbol de tu Navidad, adornos, estilos, formas y colores. Lo más importante es tu dedicación, añadir a todo tu toque personal, esto se verá reflejado en los detalles de tu casa y tu familia e invitados lo notarán por el amor que le has dedicado. No nos olvidemos de que ese es realmente el espíritu navideño.