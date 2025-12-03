Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Los cinco fichajes de Mango Outlet que resolverán tus looks navideños (y ninguno supera los 30 euros)

Lara Fontela
03/12/2025 13:37
Vestido semitransparente
Vestido semitransparente
Cenas de empresa, Nochebuena, Navidad, Fin de Año… llega ese momento del año en el que las celebraciones se multiplican, el brillo se vuelve imprescindible y el dilema del qué me pongo aparece cada dos días. Y sí: queremos vernos elegantes, especiales y diferentes, pero también queremos gastar lo menos posible porque -entre eventos, regalos y compromisos- diciembre es un mes de bolsillo sensible.

La buena noticia es que en Mango Outlet hay auténticos tesoros festivos por menos de 30 euros. Hemos seleccionado cinco prendas impecables, con grandes descuentos, que te resolverán todos los estilismos sin necesidad de invertir de más.

1. El vestido midi con discos semitransparentes (29,99 €)

Una de esas prendas que tienen magia: cae bien, alarga la silueta y tiene el brillo sutil de unos discos semitransparentes que captan la luz de forma preciosa. Llévalo tal cual o conviértelo en falda combinándolo con un jersey básico. Perfecto para una cena de empresa o para un look más relajado. 

2. El vestido de punto con lentejuelas (8,99 €)

Vestido de punto con lentejuelas
Vestido de punto con lentejuelas

Si buscas algo festivo sin renunciar al confort, este es el vestido. Con tejido de punto medio y pequeñas lentejuelas integradas, resulta elegante, favorecedor y tremendamente práctico. Queda igual de bien con tacón que con botas altas. Y sí: cuesta menos de 10 euros.

3. El LBD efecto piel con encaje (13,99 €)

El little black dress perfecto para las que prefieren un toque especial sin estridencias. Combina el acabado efecto piel con un delicado encaje -tendencia absoluta- que lo suaviza y lo hace muy femenino. Funciona muy bien con una blazer o con un abrigo largo y una sandalia de tacón.

Vestido lencero efecto piel
Vestido lencero efecto piel

4. El pantalón metalizado que hace todo el look (7,99 €)

Si buscas una pieza especial, es este pantalón. Su brillo metalizado lo convierte en protagonista instantáneo: basta sumarle una blazer negra o una blusa satinada para tener un look redondo. Perfecto para cualquier celebración nocturna.

Pantalón recto metalizado
Pantalón recto metalizado

5. El top de terciopelo con strass asimétrico (4,99 €)

Para las que prefieren pantalón, este top lo tiene todo: terciopelo, escote asimétrico, manga larga y cristales que aportan un toque de luz. Funciona con vaqueros, con un traje negro o con falda. El típico top que salva cualquier ocasión.

Top de terciopelo
Top de terciopelo
