Galicia, a la cola del regalo deportivo navideño: solo el 68% planea regalar deporte estas fiestas

Sprinter, entre las tiendas preferidas para las compras deportivas Javier Diez

Sprinter , la tienda de deporte multimarca, presenta los resultados de su estudio “Decodificando el regalo deportivo navideño”, para analizar las tendencias de consumo de cara a la campaña de Navidad.

A nivel nacional, el informe revela que el 76% de los españoles regalará deporte esta Navidad, aunque Galicia se sitúa muy por debajo de ese dato: solo el 68% de los gallegos prevé comprar artículos deportivos, lo que la convierte en una de las comunidades menos inclinada de España a elegir deporte como regalo de navidad, frente a Andalucía (78%), Cataluña (76%), Comunidad Valenciana (74%) o Madrid (75%), que superan claramente la intención de los gallegos y gallegas de regalar deporte.

La menor penetración del regalo deportivo en Galicia se puede enmarcar en un contexto donde el 82% de la población española afirma practicar deporte de manera regular, frente al 75,4 de los gallegos y gallegas, lo que pude justificar esta menor práctica del deporte con respecto a la media nacional al menor interés por regalar deporte.

Galicia, la comunidad más contenida en gasto deportivo

Las diferencias se acentúan al analizar el gasto previsto. Galicia es, con diferencia, la región más conservadora en inversión navideña vinculada al deporte: el 32% de los gallegos gastará menos de 60 €, una cifra superior a la de Madrid (20%), Cataluña (22%), Andalucía (24%) y Comunidad Valenciana (23%), que concentran más población en tramos de gasto superiores, como Madrid en la que un 29% de la población afirma que gastará más de 100 € en regalos deportivos, seguida de Cataluña (24%), Andalucía (22%) y Comunidad Valenciana (21%).

A nivel nacional, el gasto se concentra en los tramos medios: el 44% afirma que gastará entre 61 y 150 €, mientras que un 22% lo hará entre 21 y 50 €, otro 22% entre 101 y 150 €, un 10% superará los 300 € y solo un 4% invertirá menos de 20 €.

En el análisis por comunidades autónomas también se observan matices interesantes en torno a quién va destinado el regalo deportivo. A nivel nacional, la pareja aparece como principal receptora de regalos deportivos (51%), seguida de los hijos e hijas (47%), las amistades (31%) y los autoregalos (31%). En este contexto, Galicia presenta un 40,6% de regalos dirigidos a hijos e hijas, una cifra ligeramente por debajo de la media estatal y cercana a la de comunidades como Extremadura (40%) o Castilla-La Mancha (38%). Otras regiones, como la Comunidad Valenciana (47%), Cataluña (42%), Madrid (39%) y Andalucía (41%), se sitúan algo más alineadas con el promedio, lo que refleja diferencias regionales moderadas en la distribución de los destinatarios del regalo deportivo.

Radiografía del regalo deportivo navideño en España

Ya a nivel estatal, en cuanto a las preferencias de compra, los datos muestran que el calzado será la categoría más demandada (67%) en estas fechas, seguida por la ropa lifestyle (57%) y las prendas técnicas (53%). A continuación se sitúan los artículos de fitness y entrenamiento en gimnasio (35%), que representan una intención de compra relevante dentro del equipamiento de entrenamiento. La tecnología deportiva (33%) y los productos de running (33%) completan las categorías destacadas, reflejando una demanda equilibrada entre moda, equipamiento especializado y artículos funcionales.

Si analizamos el comportamiento de compra por sexo, observamos que mientras las mujeres en España muestran una mayor preferencia por la ropa lifestyle y el textil deportivo (57% frente al 51% de los hombres), los hombres destacan en la elección de tecnología deportiva y accesorios de equipamiento, con porcentajes de hasta cinco puntos superiores (en tecnología, 36% en hombres frente al 31% en mujeres; y en accesorios, 33% frente al 28%).

En el análisis por disciplinas deportivas, el estudio muestra que esta Navidad serán los regalos vinculados al fitness y gimnasio -que incluyen pesas, yoga o entrenamiento funcional- los que concentrarán el mayor volumen de compras, con un 23,1% del total, confirmando el auge del entrenamiento personal y el bienestar. Le siguen los regalos asociados al fútbol (16%), que continúa siendo una de las categorías deportivas más populares, y al running y trail (12,1%), muy asentados como opciones versátiles y accesibles.

En el informe también se analizan las motivaciones que guían el deseo de regalar deporte estas navidades. La más relevante es la certeza de que el destinatario disfrutará del regalo (47%), seguida de quienes optan por artículos deportivos con la intención de fomentar hábitos saludables (34%). En el lado opuesto, los principales frenos que impiden o dificultan la compra navideña de este tipo de productos son el precio (15%) y el desconocimiento sobre qué elegir (18%), dos barreras que afectan especialmente a quienes buscan acertar con productos técnicos o más específicos.

Si atendemos al género, se detectan diferencias claras en las motivaciones para regalar deporte. En el caso de los hombres, el 50% afirma que regala deporte porque “le gustará a la persona que va dirigida el regalo”, y un 34% lo hace por la utilidad del producto, lo que evidencia un enfoque más funcional. Entre las mujeres, sin embargo, el peso recae sobre aspectos de bienestar, ya que el 38% afirma que su principal motivación es fomentar hábitos saludables, una cifra seis puntos por encima de los hombres (32%).

En cuanto a las tiendas más mencionadas por los encuestados para hacer esas compras Navideñas destaca Sprinter con un 45% de las respuestas, lo que evidencia una alta preferencia por retailers especializados en equipamiento deportivo.

Tal y como comenta Sara Ribeiro, Global Brand Manager de Sprinter, “con este estudio queríamos entender de manera rigurosa cómo viven los españoles la Navidad desde la perspectiva del deporte, qué les motiva a elegirlo como regalo y cómo cambian los hábitos por género, regiones y disciplinas. Los resultados confirman lo que vemos cada día en nuestras tiendas: el deporte no es solo un producto, es una forma de bienestar, de vínculo y de cuidado hacia los demás. Por eso, saber qué categorías crecen, cómo se distribuye el gasto o por qué mujeres y hombres regalamos deporte de manera diferente, nos ayuda a acompañar mejor a nuestros clientes y a ofrecerles productos que realmente se ajusten a sus necesidades en estas fechas tan especiales.”

A la luz de estos datos, el estudio posiciona al deporte como una de las categorías con mayor potencial durante la campaña navideña, impulsada por su utilidad, su vínculo con el bienestar y su capacidad para adaptarse a distintos perfiles y niveles de gasto.

El estudio “Decodificando el regalo deportivo navideño” ha sido realizado por Appinio entre el 20 y el 22 de noviembre de 2025, con una muestra representativa de 1.000 personas residentes en España.