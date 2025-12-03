Cómo han evolucionado las gafas que dominaron los 60, 70 y 90

Mi cuenta

Redacción
03/12/2025 13:37
Hay accesorios que trascienden una tendencia. Las gafas de sol son uno de ellos: hablan de una década, de un estilo y de una forma de entender la moda. Cada silueta cuenta una historia distinta. Y aunque el diseño cambie, hay clásicos que siempre regresan porque no pertenecen a una sola época, sino a muchas.

Esta temporada, XySy recupera tres modelos emblemáticos y los reinterpreta desde una perspectiva contemporánea. Una mirada al pasado para crear piezas pensadas para hoy.

Años 60

Los 60 fueron la década de la sofisticación discreta. Hollywood y los iconos de estilo colocaron las gafas cat eye en el centro del escenario. No era solo un accesorio, era una actitud: femenina, segura y misteriosa. Audrey Hepburn, Jackie Kennedy o Brigitte Bardot marcaron el camino.

Hoy, las cat eye continúan siendo sinónimo de elegancia. XySy recupera su esencia, pero introduce nuevas líneas más suaves y materiales técnicos que aportan ligereza y durabilidad. El resultado es un diseño que conserva su aire clásico y se adapta a cualquier estilo actual: desde looks minimalistas hasta los más urbanos.

Años 70-80

Fue la época de la música, del cambio cultural y del estilo sin reglas. Las gafas redondas se convirtieron en el símbolo de una generación creativa que veía la vida sin filtros. Artistas como John Lennon, Joni Mitchell o Janis Joplin las elevaron a icono.

Su regreso no es casualidad. Las formas circulares conectan con ese espíritu libre y atemporal. XySy presenta una versión más depurada y funcional, con lentes de alta protección y acabados que combinan con cualquier look del día a día. Un diseño pensado para quienes buscan autenticidad sin excesos.

Años 90

La moda urbana irrumpió en los 90 para quedarse. Las gafas rectangulares se convirtieron en el símbolo del minimalismo: líneas rectas, colores sólidos y un estilo directo. En pasarelas, en el cine o en la calle, su estética era clara y rotunda.

Hoy este modelo vuelve con fuerza, pero con un toque más sofisticado. XySy trabaja con tonos mate, monturas ligeras y un enfoque contemporáneo. El resultado son gafas versátiles que funcionan tanto con un look elegante como con uno más casual. Una declaración de estilo sin necesidad de exageraciones.

Reinventar lo clásico

Tres décadas, tres formas de mirar… y un punto en común: la moda evoluciona, pero los clásicos nunca se marchan. Cuando un diseño está bien hecho, no envejece. Se transforma.

Los modelos están disponibles en diferentes acabados y colores, con lentes de protección UV y materiales resistentes para garantizar comodidad y durabilidad. Cada diseño mantiene la esencia del original y la combina con una construcción actual.

