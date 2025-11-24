Las rebajas del Black Friday toman la delantera: primeras marcas con descuentos

Abrigo con flecos de Bimba y Lola

El Black Friday no espera al viernes. Cada año las ofertas llegan antes, duran más y se convierten en el mejor momento para adelantar los regalos de Navidad o darte ese capricho que llevas tiempo mirando de reojo. Entre Black Weeks, promociones anticipadas y un Cyber Monday irresistible, estas son las marcas que ya están calentando motores… y bien fuerte.

Bimba y Lola: hasta un 50% y devoluciones ampliadas

La firma ya ha puesto en marcha descuentos de hasta el 50%, con envíos gratuitos y devoluciones hasta el 11 de enero. Su Black Friday incluye ropa, zapatos, bisutería, accesorios y carteras.

Si quieres una recomendación, sus bolsos de piel están especialmente rebajados, y este abrigo midi de lana bouclé, con cuello subido y manga larga sin puño, es una auténtica joya en blanco roto.

Abrigo midi de lana bouclé de Bimba y Lola

Singularu: joyas con hasta un 50%

La marca ofrece ya descuentos de hasta el 50% en una selección de piezas. Las promociones estarán activas hasta el 30 de noviembre y el 1 de diciembre celebrarán el Cyber Monday con nuevas ofertas exclusivas.

Charm personalizado de Singularu

Mercules: una semana entera de rebajas

Las rebajas empezaron ayer para los suscriptores de su newsletter, pero desde hoy están abiertas para todos en web y tiendas. Durarán toda la semana, con descuentos de hasta el 20% en bolsos de colores de temporada como lavande, stormy o blush. El modelo Perseo es uno de los esenciales que más merece la pena.

El modelo Perseo en color burdeos

Núnoo: hasta el 70% de descuento

La marca danesa ofrece entre un 50% y un 70% de descuento, incluyendo modelos de su reciente colección junto a la influencer Alenavbas. Si te había gustado, ahora es tu momento. El Dandy Deluxe Spot es uno de los más buscados.

El modelo Dandy Deluxe Spot

Cepillo alisador de Philips, liso pero natural

Si quieres un liso bonito sin efecto “tabla”, este producto se va a convertir en tu imprescindible: el cepillo alisador de Philips. Reduce el encrespamiento, aporta brillo y alisa en minutos gracias a su revestimiento cerámico con turmalina y la tecnología ThermoProtect, que mantiene la temperatura estable.

En Amazon tiene un 35% de descuento.

Philips Cepillo Alisador StyleCare

PC Componentes: tecnología con hasta un 60%

Para quienes buscan renovar dispositivos, PC Componentes vuelve a sumarse al Black Friday con descuentos de hasta el 60% en tecnología hasta el 30 de noviembre. Perfecto para adelantarse a compras navideñas o actualizar gadgets.