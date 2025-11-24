Black Friday Galicia 2025: Los mejores chollos de este año recopilados

El Black Friday está a punto de llegar y, con él, algunos de los mejores descuentos que podemos encontrar en todo el año. En este 2025, una de las campañas más agresivas la patrocina la firma hotelera de Meliá, que nos ofrece diferentes hoteles, con hasta el 45% de descuento por Black Friday .

¿Quieres saber más y cuáles son los hoteles que incluye en España y en el resto del mundo? Sigue leyendo, te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutar como nunca de una campaña única.

¿Qué es Black Friday y por qué es clave en tu ciudad?

El Black Friday es una de las fiestas más esperadas en nuestro país, puesto que nos permite adelantar las compras navideñas y disfrutar de importantes descuentos. Normalmente, se celebra entre los días 28 y 30 de noviembre. Sin embargo, algunas empresas alargan este periodo y nos permiten disfrutar de más días de descuentos, como es el caso de Meliá, cuyo Black Friday dura desde el 21 de noviembre hasta el día 30.

En Galicia, se trata de una acción comercial que es muy esperada, por lo que seguro que tus marcas preferidas hacen sus acciones particulares. En el sector de los viajes y del turismo es uno de los ámbitos en los que los descuentos son más agresivos, como podemos comprobar con las promociones de la cadena hotelera ya mencionada.

Recuerda reservar tu viaje con antelación para asegurarte que puedes disfrutar de los descuentos de hasta el 45% y que tienes disponibilidad en las fechas que te interesan.

La campaña nacional e internacional de Meliá con descuentos HASTA 45%

Uno de los aspectos que hacen que esta campaña de Meliá sea diferente a la de cualquier otra empresa del sector del turismo es que el equipo de la firma hotelera ha optado por incluir los destinos internacionales también en sus descuentos de hasta el 45%. Por lo que podemos disfrutar de los hoteles en España y en el resto de países en los que la compañía tiene presencia.

Para poder aprovecharte de la oferta, debes hacer lo siguiente:

Entra en la web de Meliá en las fechas que te hemos indicado previamente.

Introduce las fechas y el destino.

Escoge el mejor hotel que se adapte a tus necesidades.

Introduce tus datos personales o bancarios.

Confirma la oferta, ¡y disfruta de tus vacaciones!

¡No pierdas la oportunidad: las plazas vuelan rápidamente!

FAQs clave para aprovechar Black Friday y la promoción Meliá

Cómo conseguir el descuento HASTA 45%

Para conseguir los descuentos de hasta un 45%, tendrás que acceder a la web de Meliá y seleccionar el destino que quieres visitar.

Condiciones de cancelación y cambios

La oferta no permite cancelación o cambios, por lo que es importante que te asegures bien de las fechas en las que vas a viajar.

Qué destinos están incluidos y disponibilidad de plazas

La particularidad de esta promoción de Meliá es que está accesible tanto para sus hoteles nacionales como internacionales, sin distinción.

Seguridad y garantías en la compra

Todas las compras efectuadas a través de Meliá te aseguran la privacidad y protección de tus datos personales y bancarios.