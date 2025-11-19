Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

TATÚO: la primera escuela profesional de tatuaje de A Coruña marca un antes y un después para los jóvenes artistas

Redacción
19/11/2025 15:34
Una de las artistas de TATÚO
Una de las artistas de TATÚO
Belén Lozano López

Nace TATÚO, la primera escuela profesional de tatuaje de A Coruña, un proyecto  pionero que consolida el crecimiento del arte del tattoo como una disciplina artística de  pleno derecho. Con un método 100% presencial y práctico, esta nueva escuela se  propone formar a una nueva generación de artistas bajo un enfoque profesional, ético y  creativo, situando a la ciudad a la altura de otros referentes nacionales como Madrid,  Barcelona o Valencia.

Durante décadas, el tatuaje ha pasado de ser un símbolo marginal a convertirse en una  de las expresiones artísticas más relevantes del panorama contemporáneo. Hoy en día,  los tatuadores son reconocidos como artistas, presentes en galerías, festivales y ferias de  arte de todo el mundo. En este contexto, la creación de una academia especializada en  A Coruña no solo refleja este cambio cultural, sino que abre una oportunidad única para  los jóvenes con vocación artística, que ahora pueden formarse de manera profesional sin  necesidad de salir de Galicia.

“Nuestro objetivo es ofrecer una formación real, práctica y de calidad, en la que los  alumnos aprendan de artistas con experiencia y se formen con todas las garantías éticas,  higiénicas y creativas necesarias para dedicarse al tatuaje profesional”, explica Susan  Alejandra Patiño Toro, directora de TATÚO.

Susan, propietaria de uno de los estudios de tatuaje más importantes de la ciudad y con  más de 15 años de experiencia, es un ejemplo de constancia, formación y autoexigencia.  Ahora se embarca en este proyecto innovador que promete dinamizar el panorama  artístico del tatuaje en A Coruña.

El programa formativo de TATÚO combina enseñanza artística y técnica, abordando  desde el diseño y la anatomía hasta la práctica sobre piel sintética y, posteriormente, piel  real, siempre bajo supervisión profesional. La metodología busca que cada estudiante  desarrolle su propio estilo y comprenda el tatuaje como un arte completo y con identidad  propia.

Además de la formación en tatuaje, la escuela ofrece cursos de piercing básico y  avanzado, así como seminarios y talleres especializados.

“Ya tenemos varios seminarios cerrados en el calendario: tatuaje en realismo,  microrealismo de animales, surrealismo e incluso un taller de pintura al óleo hiperrealista  con artistas internacionales del más alto nivel”, adelantan desde la dirección.

Alumnado de TATÚO durante una sesión práctica, trabajando sobre piel sintética y desarrollando técnicas de ilustración y sombreado.
Alumnado de TATÚO durante una sesión.

Ataques y reseñas falsas: una muestra del rechazo al cambio

A pesar del entusiasmo que ha generado su apertura, TATÚO ha sido objeto de una  campaña de reseñas falsas y mensajes amenazantes en redes sociales, promovida  por un pequeño grupo vinculado al sector local. Estos ataques buscan desacreditar la  formación profesional de tatuadores e incentivar el rechazo hacia un modelo educativo  que ya es habitual en otras ciudades.

Desde la escuela lamentan profundamente estos hechos y recuerdan que estos  comportamientos no representan los valores de comunidad, respeto y colaboración que  caracterizan al arte del tatuaje.

“Creemos firmemente en la educación, en el intercambio de conocimientos y en la  evolución del oficio. El tatuaje no se empobrece porque se enseñe: se fortalece cuando se  comparte con honestidad y responsabilidad”, afirma Juan Bautista, socio y fundador de  TATÚO. “Hemos recibido también muchos mensajes de apoyo de profesionales tanto de aquí  como de fuera, algo que nos confirma que estamos en el camino correcto”.

Una nueva etapa para el arte en A Coruña

La apertura de TATÚO convierte a A Coruña en un referente gallego en formación artística  aplicada al tatuaje, contribuyendo al crecimiento cultural de la ciudad y ofreciendo a los  jóvenes una alternativa creativa y profesional con un horizonte lleno de oportunidades.

Ejercicio de realismo sobre piel sintética realizado en las aulas de TATÚO
Ejercicio de realismo sobre piel sintética realizado en las aulas de TATÚO

