Anaquiños de Papel: el proyecto gallego que eleva el papel a arte

Cristina y Beatriz Velasco, las hermanas detrás de Anaquiños de Papel

El trabajo manual tiene un ritmo propio. No entiende de prisas, exige atención y permite descubrir la belleza que se esconde en los materiales más cotidianos. En Anaquiños de Papel , esa belleza nace del papel: un material humilde que, entre las manos adecuadas, puede convertirse en luz, volumen, emoción y forma. Hoy este proyecto gallego es un estudio creativo con identidad propia, pero su origen es íntimo y casi accidental.

Todo comienza en 2012, cuando Beatriz Velasco, arquitecta, descubre el origami mientras busca inspiración durante sus estudios. Fascinada por las posibilidades del papel, abre un blog para compartir sus primeras creaciones. Lo llamó Anaquiños de Papel, un nombre que capturaba la esencia de lo pequeño, lo manual y lo hecho con cariño.

Su hermana, Cristina Velasco, lo vivió desde la distancia. Abogada de formación y con una infancia marcada por clases de pintura y cerámica, llevaba años alejada del mundo creativo. Hasta que un día se detuvo a observar a Bea concentrada en sus proyectos, relajada, disfrutando. “Verla tan tranquila me animó a recuperar esa parte creativa que había dejado aparcada durante años”, confiesa.

Comenzó a plegar flores de papel, luego ramos, guirnaldas, piezas XXL… y lo que había empezado como un hobby se transformó en una vocación. “Es increíble lo feliz que te puede hacer sentir un simple trocito de papel”, afirma Cristina.

Con el tiempo, las dos hermanas unieron fuerzas y el blog se convirtió en un estudio creativo con identidad propia.

Intervención artística en papel para el escaparate de la firma Alba Conde MelinaSanchez

Una filosofía que nace de lo pequeño

El nombre, Anaquiños, refleja su esencia: pequeñas partes que, unidas, crean algo bello. Para Cristina, trabajar con papel es una forma de estar en el mundo: respetuosa, lenta y consciente. “El papel es humilde y frágil, pero también tiene una fuerza increíble si sabes escucharlo”, explica.

En su día a día, apuesta por materiales sostenibles, proveedores locales y una producción cuidadosa, sin prisa, sin generar excedentes. Cada pieza está creada para acompañar, no para imponerse: aporta calma, color y elegancia sin estridencias.

Galicia como territorio creativo

La identidad gallega está presente en cada pliegue: los colores suaves, la luz atlántica, la naturaleza omnipresente. “Aquí aprendí a observar, a respetar los tiempos y a encontrar belleza en lo natural. Creo que mi trabajo no podría existir de la misma manera en otro lugar”, reconoce Cristina.

Cada proyecto comienza observando, sintiendo y dejando que la idea respire. Cristina trabaja con diferentes tipos de papel -algunos reciclados, otros hechos a mano o teñidos por ella- utilizando técnicas como el origami, el modelado, el plisado o el trenzado. “Me gusta bocetar, probar, dejar reposar… El papel me marca el ritmo. Es un proceso muy intuitivo, pero también meticuloso”, dice.

O Bosque de Papel, una instalación creada para Nadal no Gaiás 2022

Colaboraciones que han llevado el papel aún más lejos

A medida que el estudio crecía, comenzaron a llegar proyectos con marcas que buscaban piezas hechas a mano, con un enfoque artístico distinto. “Cuando haces las cosas desde la autenticidad, atraes proyectos que resuenan contigo”, afirma.

Así llegaron colaboraciones con firmas como Simorra, para quienes Cristina creó una colección exclusiva de pendientes y esculturas de papel. Ese trabajo abrió la puerta a uno de sus mayores retos: participar en el desfile de la 080 Barcelona Fashion, donde elaboró esculturas inspiradas en la colección de la marca y en el arte de trenzar. “Fue una experiencia preciosa. Creé esculturas de papel inspiradas su colección, el arte de trenzar. Ver cómo mi trabajo dialogaba con la moda, con el movimiento de las modelos y la iluminación, fue muy emocionante. Fue un ejemplo claro de cómo el papel puede trascender su aparente fragilidad”, destaca la profesional.

Para Pull & Bear, Anaquiños de Papel creó flores XXL para acompañar una colección inspirada en la naturaleza. Un proyecto que le permitió explorar el papel a gran escala.

Entre todos sus trabajos recientes, hay uno que ocupa un lugar especial en la memoria de Cristina: su participación en Contemporània Barcelona, donde presentó una de sus primeras esculturas de papel en un entorno artístico de primer nivel. “Ver mi pieza expuesta allí, rodeada de obras maravillosas, fue muy emocionante. Además, tuve la oportunidad de impartir un taller en el Hotel Neri con motivo del evento, lo que hizo la experiencia doblemente especial”, recuerda.

Piezas creadas en exclusiva para Simorra

Arte, encargos y talleres: un equilibrio que crece

Hoy Anaquiños de Papel crea piezas de decoración, arte y regalo por encargo, además de desarrollar proyectos corporativos y colaboraciones con marcas. También organiza talleres privados a medida para grupos, empresas o particulares que buscan una experiencia creativa diferente. “No es solo aprender una técnica, es aprender a mirar el papel de otra manera y disfrutar del proceso sin prisa”, explica.

Para Cristina Velasco, Anaquiños de Papel es un viaje de vuelta a la creatividad, a la calma y a sí misma. “He aprendido que la belleza está en el proceso y en lo que nace del corazón. Este proyecto me ha dado una voz y una casa”, afirma.

Mirando hacia adelante, Cristina conserva intacta la ilusión por seguir descubriendo y llevando el papel a nuevos territorios. Entre sus sueños profesionales destaca uno en particular: “Me encantaría realizar un taller o una instalación en una de las tiendas de Loewe. Admiro su manera de unir moda y artesanía, y creo que el papel podría aportar una poética muy especial a su universo”, confiesa.

También le emociona la idea de seguir llevando la artesanía gallega más allá de sus fronteras: “También me gustaría seguir llevando la artesanía gallega fuera, mostrar que aquí se hace diseño con alma”.

Lo que nació como un blog lleno de pequeños trozos de papel es hoy un universo propio, un espacio en el que la artesanía, el diseño y la sensibilidad conviven para demostrar que, a veces, basta un simple “anaquiño” para crear algo extraordinario.