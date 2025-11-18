Cuenta atrás para la tienda efímera de Carla Souto en Primo de Rivera

El anillo Rocío, una pieza de Carla Souto

La joyera y artista coruñesa Carla Souto aterrizará estas Navidades en A Coruña con una tienda efímera que abrirá sus puertas del 5 de diciembre al 5 de enero en el número 11 de la avenida Primo de Rivera. Será un espacio temporal donde el público podrá descubrir de cerca sus piezas más recientes, además de joyas únicas creadas específicamente para esta ocasión.

La inauguración oficial tendrá lugar el 4 de diciembre, de 18:30 a 21:00 horas, en un evento abierto al público que contará con vinos de Regina Viarum, conservas gourmet de Los Peperetes y chocolate de Oxóco. Una cita pensada para celebrar el inicio de un mes especial y para compartir con quienes siguen de cerca su trabajo.

Carla Souto es una de las creadoras gallegas más singulares del panorama actual. Desde su taller, concibe joyas que trascienden la función ornamental para convertirse en esculturas vestibles cargadas de narrativa, emoción y memoria.

Formada en Bellas Artes y especializada en Escultura, la artista desarrolla sus piezas como pequeñas obras tridimensionales que nacen del gesto. Modela directamente en cera, trabajando con técnicas ancestrales que conservan la huella manual, como si cada joya fuese un fragmento de escultura trasladado al cuerpo. Esa mezcla entre tradición y sensibilidad contemporánea se ha convertido en su sello inconfundible.

La pop-up supondrá un nuevo paso en su proyecto, tras la buena acogida que tuvo el pasado año la tienda efímera que abrió en la calle Juan Flórez. Ahora, Carla vuelve a su ciudad con una selección de piezas que invita a descubrir su universo personal. Una oportunidad -solo durante un mes- para descubrir de cerca la joyería más poética, íntima y escultórica hecha en Galicia.