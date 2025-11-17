Del XXL al cat-eye: cinco modelos de gafas de sol que dominarán el otoño

Las gafas de sol son un complemento que levanta cualquier look al instante

Volumen, geometría y color. Este otoño, las gafas de sol se actualizan para acompañar una moda más expresiva. Los clásicos regresan con nuevos matices: proporciones ampliadas, más color y siluetas icónicas revisadas. La idea es simple: que las gafas tengan algo que decir. Así llega la nueva colección de XySy, pensada para celebrar la personalidad y transformar la manera de mirar la temporada.

Gafas XXL

Las monturas extragrandes marcan el inicio de una nueva etapa en el eyewear. Lejos del minimalismo, apuestan por líneas envolventes y un aire setentero. Sus lentes oscuras aportan un punto de misterio y convierten cualquier look en algo más rotundo.

La gafa Monda

Montura cuadrada

Las formas cuadradas aportan estructura y presencia, perfectas para quien busca un estilo sobrio sin renunciar al carácter. Funcionan con looks más formales y también con conjuntos minimalistas, siempre sumando definición.

Gafas de sol de montura cuadrada

Cat-eye

El cat-eye regresa con una silueta más afinada y actual. Sus líneas ascendentes abren la mirada y funcionan tanto con estilismos femeninos como con propuestas de aire retro. Un clásico que mantiene su punto de rebeldía.

Gafas de sol cat eye

Las gafas de color blanco

El blanco se impone como el color inesperado de la temporada. Con un diseño limpio y casi escultórico, ilumina el rostro y contrasta con los tonos cálidos del otoño. Un complemento ideal para elevar un outfit monocromo o refrescar combinaciones en tonos tierra.

Gafas de montura blanca

Monturas de color

Para quienes disfrutan experimentando, las monturas en tonos pastel, transparencias o mezclas de color aportan un giro inmediato al look. Desde un abrigo de cuadros hasta una bomber, cualquier prenda se ve más ligera y con un toque de dinamismo. Son modelos que cambian el ánimo y rompen la monotonía típica de la estación.