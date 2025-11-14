Nike celebra cincuenta años de innovación con una muestra que reúne la historia de sus grandes iconos deportivos

Exposición de Nike

Zapatillas míticas, equipaciones originales y diseños que marcaron época forman el núcleo de Nike. Diseño en movimiento, la exposición que aterriza en Teams Labs Madrid y que recorre más de medio siglo de evolución de la firma estadounidense. Desde este pasado miércoles y hasta el 26 de enero, el público puede adentrarse en una colección que supera las 175 piezas entre prototipos, modelos históricos y objetos personales de algunas de las mayores leyendas del deporte.

Entre los protagonistas se encuentran artículos tan reconocibles como las Air Jordan de Michael Jordan, la indumentaria de Rafa Nadal y Pau Gasol, la gorra que Andre Agassi llevó en Wimbledon o los diseños creados para Serena Williams. Son piezas que revelan cómo Nike ha moldeado el rendimiento deportivo escuchando las necesidades de los atletas y adaptando sus avances a la estética de cada época.

La muestra arranca con los experimentos de Bill Bowerman -cofundador de la marca- y Phil Knight. Aquellas primeras pruebas, desde importar zapatillas japonesas hasta moldear suelas con una gofrera para lograr más agarre y ligereza, dieron origen a modelos ya legendarios como las Tiger Cortez o las Moon Shoe, fabricadas a mano en 1972. No fue hasta 1978, con la incorporación de la diseñadora Diane Katz, cuando la ropa técnica empezó a ocupar un lugar destacado en la estrategia de la compañía.

El recorrido avanza hacia hitos que cambiaron la historia del diseño deportivo, como la llegada del sistema Nike Air y el fenómeno estético y comercial que supusieron las Air Jordan a partir de los años 80. También se exhiben objetos icónicos, entre ellos el calzado del atleta Steve Prefontaine, primer fichaje estrella de la marca en 1973.

Una sección especialmente llamativa muestra la equipación firmada por Agassi junto a su mítica gorra, la falda plisada de Serena Williams y el top que lució en el US Open de 2004. “Serena siempre explicaba exactamente qué necesitaba y por qué, muchas veces por cuestiones musculares”, comenta la comisaria asistente Marcella Hanika. No faltan la camiseta utilizada por Nadal en su último Roland Garros (2024) y varios artículos de Pau Gasol.

Hanika también destaca modelos que marcaron un punto de inflexión en el deporte femenino, como las primeras zapatillas diseñadas explícitamente para mujeres, así como proyectos que refuerzan el compromiso con la diversidad y la inclusión.

La exposición dedica otro ámbito al estrecho vínculo entre Nike y la cultura urbana, mostrando colaboraciones con nombres como Elton John, Comme des Garçons o el diseñador Riccardo Tisci -autor de unas botas deportivas presentadas en 2014 para Givenchy, impulsadas por apariciones de Rihanna y Naomi Campbell-.

La sostenibilidad, uno de los pilares actuales de la marca, ocupa un espacio propio, subrayando cómo la eficiencia y el respeto ambiental se han convertido en factores tan relevantes como el rendimiento o la estética.

El recorrido culmina con los desarrollos más recientes, incluidos prototipos generados con inteligencia artificial en 2024 para deportistas de élite como Kylian Mbappé o Dina Asher-Smith. “Es un laboratorio de investigación de altísima precisión que trabaja con mediciones reales del cuerpo de los atletas”, explica Hanika, quien detalla que incluye desde túneles de viento hasta cámaras atmosféricas y plataformas capaces de registrar incluso los latidos del corazón.