Las micro tendencias que marcarán el otoño-invierno 2025-2026

Las rayas son una de las tendencias de la temporada

La moda de esta temporada no se resume en grandes titulares sobre siluetas rotundas o colores protagonistas. Lo verdaderamente interesante sucede en los detalles, esos pequeños gestos que transforman un look completo sin necesidad de renovar todo el armario. Las micro tendencias se convierten así en el lenguaje silencioso de quienes entienden la moda como una forma de expresión personal.

Este otoño-invierno convivirán la nostalgia, el juego y una sofisticación casi silenciosa. Los looks se vuelven más sensoriales, más táctiles, más íntimos. Y aunque las grandes tendencias siguen ahí, son los detalles los que marcarán la diferencia.

1. Accesorios de pelo en todas sus versiones

El accesorio capilar se convierte en el protagonista inesperado. Después de un verano dominado por bandanas y diademas, llegan los tejidos cálidos: pañoletas de punto, gorros, orejeras y hasta versiones reinterpretadas de la balaclava. El objetivo no es solo abrigarse, sino convertir la cabeza en el punto focal del look.

Y si hay alguien que personifica esta tendencia es Minia Marcos, creadora de contenido que ha hecho de los accesorios para el cabello casi una firma personal. Esta temporada no iba a ser la excepción: siempre a la última, arriesga combinaciones y materiales, demostrando que un detalle bien elegido puede transformar por completo un look.

2. Camisetas de rayas

Las rayas horizontales regresan como uniforme cotidiano. No es casual: creadoras de contenido como Marta Grande han demostrado cómo una simple camiseta marinera puede convertirse en la prenda más fotografiada del feed, elevando incluso los looks más sencillos.

Este básico se mueve entre colores neutros y otros más intensos, encajando tanto con denim relajado como con prendas sastre. La clave está en su naturalidad y versatilidad absoluta.

3. Marrón chocolate y verde pistacho: la pareja inesperada

La combinación de colores estrella esta temporada es una oda a los contrastes cálidos. El marrón chocolate aporta profundidad y elegancia, mientras que el verde pistacho introduce un toque fresco, casi juguetón.

Juntos, crean una paleta sofisticada y moderna que funciona de día y de noche. Abrigos, bolsos, bufandas… cualquier pieza en este dueto cromático se convierte automáticamente en objeto de deseo.

Un ejemplo inspirador es el de Marina García, que ha sabido llevar esta mezcla al día a día con naturalidad: falda verde pistacho y camisa marrón. Una fórmula sencilla, pero visualmente poderosa.

4. Encaje y satén: delicadeza reinterpretada

La estética lencera se cuela en el día a día, pero lejos de la sensualidad obvia. El encaje aparece en detalles discretos: bordes de suéteres, paneles en faldas, tirantes sutiles en vestidos fluidos.

El satén aporta caída, brillo suave y una sensación táctil que eleva cualquier combinación, incluso mezclado con denim o punto grueso.

Un buen ejemplo es el de Ali Jerez, que suele apostar por looks sencillos con pequeños toques de personalidad. En este caso, elige un vestido de satén con encaje y lo combina con una camisa blanca y zapato negro, creando un contraste entre delicadeza y estructura que resulta tan fresco como sofisticado. Una fórmula que demuestra que la sensualidad puede ser igualmente minimalista.

5. Charms

Los charms regresan como accesorios cargados de significado. Esta temporada, las piezas pequeñas y casi juguetonas se reinterpretan desde una sensibilidad adulta: no son solo adornos, son recuerdos portables.

La firma Parfois ha desarrollado colecciones recientes que han contribuido a que esta tendencia gane fuerza, ofreciendo una gran variedad de charms para personalizar bolsos, collares o pulseras. Desde tenedores en miniatura hasta pompones, pasando por perritos, osos, conejos, estrellas e incluso pequeños bolsos en formato charm.

Una forma emocional y divertida de darle carácter a cualquier look, sumando una nota personal y un guiño nostálgico sin caer en el exceso.