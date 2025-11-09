Mottainai: Javier Delafuente y sus maravillosos abrigos para vestir el invierno

Algunas de las piezas de Mottainai Cedida

Emulando la cultura japonesa que fusiona tradición y modernidad, el diseñador Javier Delafuente presenta la colección ‘Mottainai’. Esta línea exclusiva entrelaza a la perfección la filosofía estética japonesa con un diseño de vanguardia, dando como resultado una colección única y original, que pone en valor oficios en riesgo de desaparecer.

El nombre de la colección, el término japonés “Mottainai”, significa literalmente sentimiento de arrepentimiento por el desperdicio. Por eso, la colección es un poderoso testimonio de la moda sostenible.

Moda sostenible

Cada pieza única, meticulosamente elaborada a mano, cuenta una historia de ingenio y consumo consciente, instando a los entusiastas de la moda a adoptar tanto el estilo como la sostenibilidad.

La colección cápsula ‘Mottainai’ combina una artesanía exquisita con materiales ecológicos, mostrando el compromiso del diseñador con la reducción de la huella ambiental de la moda. Desde tejidos intrincados hasta materiales reciclados, cada detalle refleja una dedicación a prácticas de moda responsables. Prendas de calidad y diseño que perduran en el tiempo y que se pueden combinar en un divertido juego de colores y texturas.

Destacan sus abrigos con cortes oversize o tipo años 50 en preciosos tejidos que vestirán los días más fríos del invierno.

Diseñador

Javier Delafuente es un diseñador antequerano formado en el Centro Superior de Diseño de Moda (Universidad Politécnica de Madrid). Allí aprende técnicas de costura en la Cátedra Balenciaga, de la mano de dos oficialas de la emblemática firma. En Loewe se especializa en piel, y trabaja para marcas como Roberto Verino y El Corte Inglés. Completa su trayectoria con su faceta como estilista de cine, prensa y televisión.

Después de adquirir experiencia, en 1998 Javier decide fundar su propia firma y abrir un pequeño atelier de costura en la calle Santa Teresa de Madrid. Allí desarrolla cuatro líneas de moda que aúnan tradición y modernidad, destacando su labor de costura a medida con la que ha conseguido gran prestigio.

Delafuente apuesta por la durabilidad y calidad de las prendas, cuidando la elección de materiales y haciendo hincapié en la manufactura local. Así consigue que cada pieza sea única, diferente, especial y sostenible.

En 2022, Javier Delafuente entra a formar parte de ACME (Asociación de Creadores de Moda de España), donde se encuentran asociados los diseñadores más reconocidos del país. Esta plataforma le acerca al gran público y le permite alcanzar mayor notoriedad.