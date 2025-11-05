Festival Market celebra su segunda edición en el Centro Comercial Cuatro Caminos

Las cinco creadoras de contenido que estarán en el Festival Market

La moda de segunda mano continúa ganando terreno como una alternativa sostenible, responsable y cada vez más valorada por el público joven. Más que una tendencia, se ha convertido en una forma de consumo consciente, que permite alargar la vida útil de las prendas y apostar por la singularidad. En esta línea nace la segunda edición de Festival Market, un evento de venta de moda de segunda mano que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, en horario de 12:00 a 20:00, en el Centro Comercial Cuatro Caminos , en la planta baja, concretamente en la explanada exterior situada frente al supermercado GADIS, un espacio amplio y de fácil acceso para el público.

Tras el éxito de su primera convocatoria, repiten como organizadoras Andrea Costas, Arantxa Maceiras, Sara Noguerol, Miriam Mata y Martina Costas. Todas ellas, creadoras de contenido, ponen a disposición del público prendas de sus armarios personales, en perfecto estado y con una cuidada selección.

El Festival Market se caracteriza por su gran variedad de precios, que busca ser accesible a todo tipo de público. Se podrán encontrar desde prendas a un euro hasta artículos más exclusivos, como vestidos de invitada, bolsos de firma y piezas especiales, siempre manteniendo un rango económico asequible. La intención es ofrecer diversidad en estilos, tallas y presupuestos, sin renunciar a la calidad.

Además de la oferta de moda, el evento contará con música en directo a cargo de un DJ, así como otras propuestas destinadas a generar un ambiente agradable y convertir la jornada en una experiencia más allá de la compra.

El Festival Market refuerza la apuesta por el comercio circular y reivindica una forma de consumir moda más consciente, en la que la calidad y la singularidad de las prendas prevalecen sobre la producción masiva. La iniciativa se dirige a quienes desean vestir con personalidad, a precios asequibles, y sin renunciar a la responsabilidad con el entorno.