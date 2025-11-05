A Coruña creativa: planes para no quedarse en casa

Taller de Tote Bags en V de Vaplé V DE VAPLÉ

Con la llegada de los meses lluviosos y fríos, distintos espacios de A Coruña están reforzando su programación con actividades en interior: talleres prácticos, sesiones culturales, propuestas de ocio y mercados temporales. La oferta es variada y se extiende por varios barrios de la ciudad. En muchos casos es necesario reservar plaza o inscribirse con antelación, especialmente en actividades con aforo reducido. Estas son algunas de las propuestas que se podrán encontrar en la ciudad durante noviembre y principios de diciembre:

V de Vaplé: moda, café y talleres en un mismo espacio

En junio abrió sus puertas V de Vaplé, un concepto híbrido entre tienda de moda y cafetería, dirigido por Eva Pérez, acompañado de una oferta regular de talleres creativos.

Esta semana el espacio contará con dos talleres destacados:

- Viernes 7: Taller para crear un colgador de macramé.

- Sábado 8: Taller de trabajo en cuero.

Durante el resto del mes, la agenda continúa con propuestas para todos los gustos:

- Talleres para pintar tote bags.

- Creación de collares junto a La Perezosa Studio.

- Taller de resina con Kinita.

- Sesión de Trivial de Harry Potter.

- Talleres infantiles (a partir de 2 años).

- Taller específico sobre suelo pélvico con Leila Paradela.

Uno de los talleres que se celebrarán en V de Vaplé

Galgo Azul: lectura compartida en silencio

El lunes 10 de noviembre, de 17:30 a 20:30, el Espazo Cultural Galgo Azul (Avenida Gramela, 16) celebrará una fiesta silenciosa de lectura con motivo del Día de las Librerías.

La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. Cada participante puede llevar su libro o adquirir uno en el espacio, elegir un asiento y dedicar el tiempo a la lectura. Habrá bebidas y aperitivos gratuitos.

Cartel de la fiesta silenciosa en Galgo Azul

Talleres Puzzle: “Sabores de cine”

Talleres Puzzle, ubicado en el número 8 de la avenida del Ejército, es un espacio dedicado a actividades de cocina y ocio para público infantil y adulto. El sábado 22 de noviembre, de 19:30 a 21:00, llevarán a cabo el taller “Sabores de cine - Especial Friends”, en el que las personas participantes cocinarán varias recetas inspiradas en la serie, las degustarán y comentarán algunas de sus escenas más conocidas.

Sabores de cine en Talleres Puzzle

Xmas Pop Up Market en O Culto

El jueves 4 de diciembre, de 11:00 a 21:00 horas, O Culto (calle Panaderas) acogerá el Xmas Pop Up Market, que contará con más de 25 marcas de moda, joyería, complementos y diseño. También incluirá un espacio donde varias creadoras de contenido pondrán a la venta prendas de segunda mano de sus armarios.

La organizadora del evento, Ainhoa Rey, señala que la iniciativa surgió “como un market de influencers”, pero que el proyecto se amplió cuando “comenzaron a sumarse marcas interesadas en participar”, dando lugar a una propuesta más amplia y diversa. Entre las firmas confirmadas se encuentran Farfalla Joyas, Recendo Studio (velas de cera vegetal elaboradas de forma artesanal), Galoa (accesorios de crochet hechos a mano), Alexah (firma de joyería), 15405 (bolsos de piel y tela confeccionados artesanalmente) y The River, un proyecto de upcycling que trabaja reutilizando prendas denim.

La jornada incluirá actividades con plazas limitadas durante la mañana, que combinan movimiento, cuidado personal y gastronomía: una sesión Full Body con Move Your Soul, seguida de un taller de skincare con Fresh Galicia, y un brunch de la mano de El Punto Coffee.

Además, el market también contará con un taller de coronas navideñas impartido por Hortensias de Galicia, cuyas plazas ya se han agotado debido a la demanda. Por la tarde se llevará a cabo un taller de joyería en resina con (AURA)RTE, en el que se trabajará con materiales recogidos en la costa.

En relación a la asistencia, Rey indica que el ritmo de reservas está siendo alto y recomienda realizar la inscripción con antelación.