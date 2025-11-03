El deseo se adelanta: las firmas que definen la Navidad más estilosa

Algunas de las opciones que ofrece Palladium

Cada año, la Navidad parece adelantarse un poco más. Las luces se encienden antes, las calles se llenan de brillo y los escaparates se visten de fiesta incluso antes de que llegue diciembre. Y aunque algunos aún dudan si poner el árbol antes de tiempo, muchos ya tienen clara una cosa: el momento perfecto para empezar a comprar los regalos es el Black Friday, que este año se celebra el viernes 28 de noviembre. Una oportunidad ideal para encontrar esos detalles especiales -con descuento incluido- que harán sonreír a quienes más queremos.

En medio de tanta oferta, las marcas más icónicas del momento son las que marcan el pulso de una Navidad que celebra la emoción, la creatividad y el estilo con sello propio.

Esta Navidad será de las manos, y no solo por los brindis. Alexah , la firma española que ha conquistado el panorama de la bisutería, propone una nueva forma de llevar anillos: grandes, escultóricos, casi como pequeñas obras de arte. Su colección maximalista juega con el brillo líquido del metal y las formas retorcidas del arte brutalista. Oro y plata se mezclan sin reglas, invitando a crear combinaciones únicas. El resultado es un gesto poderoso, femenino y rotundo, que convierte el acto de ponerse un anillo en una declaración estética.

Bisutería de la firma Alexah

Continuando en el terreno de la joyería, la armonía se viste de color con Coeur de Lion . La firma alemana reinterpreta su icónica colección GeoCUBE con tonos empolvados y destellos dorados que capturan la luz con cada movimiento. Su set Holiday -collar, pulsera y pendientes- es la definición de sofisticación alegre: una pieza que ilumina cualquier look festivo con discreción y elegancia.

La icónica colección GeoCUBE de Coeur de Lion

Mientras tanto, el invierno se celebra al aire libre. Palladium firma una colección -“Wool & The Gang”- que rinde homenaje a la conexión con la naturaleza y al espíritu libre de La Folie Douce. Botas diseñadas para el frío, con materiales naturales y una funcionalidad impecable, se convierten en el regalo perfecto para quienes buscan aventura sin renunciar al estilo.

“Wool & The Gang”, la colección de Palladium que rinde homenaje a La Folie Douce

Y si de accesorios va la cosa, el universo deportivo también se renueva. Adidas, tanto en su línea Sport como en Originals, presenta diseños que cruzan rendimiento y moda. Las nuevas gafas Dunamis apuestan por la innovación técnica sin perder el toque estético, mientras los modelos SP121 y SP139 reinterpretan el espíritu del esquí y el estilo noventero con lentes fotocromáticas, acetatos bicolores y monturas que mezclan nostalgia y modernidad.

El modelo SP0121, el regalo perfecto para esquiadores

El tiempo, por su parte, se convierte en un lujo cotidiano. TOUS rescata su herencia relojera con Les Classiques Mini, una colección que brilla por su precisión suiza y su belleza esencial. En la misma línea de elegancia depurada, Calvin Klein presenta Monogram, un reloj con el nuevo emblema CK grabado sobre una esfera verde profunda: sobrio, moderno y magnético.

Reloj de Tous

El espíritu deportivo sigue latiendo con Lacoste, que combina su ADN sport-chic con guiños festivos en relojes verdes y colgantes que brillan con sutileza, ideales para esas noches de brindis infinitos. Y para quienes buscan un reloj con presencia, Hugo Watches redefine la estética de buceo con modelos multifunción, esferas transparentes y siluetas que respiran energía urbana: pura actitud, del mar a la ciudad.