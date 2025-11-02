“Por amor a los perros”: House of Sunny lanza su nueva colección de temática animal

Algunas de las piezas que ofrece la colección| cedidas

“For the Love of dog 2.0” es la nueva colección que lanza la marca House of Sunny, que incluye encantadores tejidos con temática de perros. La colección de prendas temáticas agotadas de la marca de culto regresa con perritos aún más encantadores para disfrutar.

Fue en 2024 cuando la emblemática marca de moda londinense House of Sunny conquistó corazones con sus icónicos tejidos de punto con imágenes de perros. Ahora regresan con un nuevo lanzamiento inspirado en sus jerseys más vendidos para celebrar una vez más al mejor amigo de la humanidad.

Estas piezas de edición limitada combinan diversión y comodidad, ofreciendo un abrigo elegante para esta temporada, con las razas más populares del Reino Unido: whippet, labrador, cocker spaniel, pomerania y teckel.

Colección

¡Amantes de los perros, felicidades! Esta edición limitada incluye prendas elegantes y acogedoras que prometen abrigarlos con estilo durante todo el invierno.

Esta nueva colección, incluye seis siluetas de punto distintivas, dedicadas a algunas de las razas más queridas del Reino Unido: desde el elegante y estilizado whippet hasta el fiel labrador, el popular cocker spaniel y el pequeño pero imponente pomerania. Y sí, de vuelta por demanda popular, el icónico Dachshund Knit regresa, renovado con un nuevo look y mejor que nunca.

Parte de las razas de perro incluídas en las prendas | cedidas

Confeccionado en una mezcla de algodón de primera calidad, cada prenda captura el espíritu de la compañía canina: divertida y elegante a partes iguales. Ya sea que tu perro busque una emocionante aventura campo a través o un tranquilo paseo por el parque, los lazos elegantemente colocados, los cuellos festoneados a la perfección y los bordados personalizados de estilo preppy garantizan una prenda de punto para cualquier ocasión de otoño invierno.

“Después de ver cómo nuestra primera colección unió a nuestra comunidad como nunca antes, no pudimos resistirnos a traerla de vuelta para una segunda edición”, dice Sunny Williams, fundadora y directora creativa de House of Sunny. “Como marca vegana, esta colección ocupa un lugar especial en nuestros corazones: una forma de despertar emociones y calidez, como el amor incondicional de un perro”.