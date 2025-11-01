Una modelo viste un mandilón de flores El Ideal Gallego

Miuccia Prada sube a la pasarela, la prenda estrella de la colección de MiuMiu para la temporada primavera-verano 2026 es un mandil de toda la vida, un sobrevestido reinventado como las batas, delantales, mandilones en todas sus versiones que suelen vestir las mujeres trabajadoras del rural mediterráneo y por supuesto coincide con otros rurales como el nuestro gallego. ¿Conseguirá MiuMiu que salgamos a la calle en delantal?

Una modelo viste un mandilón blanco El Ideal Gallego

Vestidos coloridos y vibrantes que imitan los mandilones de las abuelas gallegas, es lo último en moda... el año que viene si no llevas uno no eres nadie según MiuMiu. Puede parecer una excentricidad pero creo que es una genialidad convertir un delantal en vestido de calle. Ya lo hemos visto con los pijamas, los batines y ¿por qué no los mandilones?.

Modernas de pueblo que homenajean la prenda que representa la mujer rural, trabajadora y luchadora, un uniforme que sirve para no manchar tu ropa, ahora es la protagonista. Los uniformes cotidianos de nuestras abuelas han elevado a la categoría de lujo los delantales de cuadros, las batas cruzadas, los mandilones domésticos.

El mandilón joya El Ideal Gallego

Esta propuesta juega con los sentimientos, la nostalgia hace que dibujemos una sonrisa porque nos recuerda a tiempos en los que fuimos felices con nuestras abuelas… recordando momentos inolvidables. Es un homenaje a la tradición y a la ternura.

Por mandato de Miuccia Prada la bata que había sido relegada, olvidada, denostada y menospreciada, se convierte en objeto de deseo y en una prenda de moda.

La bata es un uniforme muy definido con normas no escritas con flores, estampados, de cuadros, guateadas o lisas. Las amas de casa que lo llevaban para comprar el pan y de paso para abrigarse de las heladas gallegas.

Mandilón con flores El Ideal Gallego

Las batas y delantales forman parte de la historia de la moda de las mujeres españolas, gallegas y de todas las mujeres del mediterráneo. La bata se empezó a usar en el siglo XIX por hombres, cerrada en la cintura por un cinturón. Hoy en cambio es utilizada por ambos sexos. Más adelante se derivan en mandilones con botones laterales y por supuesto delantales, que son los más utilizados actualmente. Se solían vender en todos los mercadillos de los pueblos, tiendas y grandes almacenes populares. Forma parte del ADN de las mujeres trabajadoras de una época.

MiuMiu la convierte en una prenda de moda, sus batas de flores se superponen a jerseys de punto y se entremezclan con delantales en todas sus versiones. El delantal se lleva y se superpone encima de todo.

Batas y mandiles que aún todavía utilizan muchas mujeres del rural, para trabajar o estar en casa, se convierten en tendencia. Tenemos que empezar a ver los delantales con otros ojos.

Mandilón bata El Ideal Gallego

Miuccia confesó en el backstage: “Quiero dejar a un lado el glamour vinculado a la moda, para reconocer la verdadera y a menudo complicada vida de las mujeres que trabajan en las fábricas y en el hogar”.

La forma que replican los delantales y mandiles de Miuccia para esta temporada primavera-verano 2026 es la superposición de delantales de todos los estilos, de flores, piel, tachuelas, lisos, colores con ribetes festoneados. Si hay alguien que puede conseguir que salgamos con un delantal a la calle es MiuMiu, aunque yo me resisto un poco, lo veremos seguro.

Todo esto me hace recordar a cuando Amancio Ortega, hace más de cincuenta años, antes de abrir la primera tienda en la calle Juan Flórez, vendía batas con el sello Confecciones Goa que cosían mujeres de las diferentes aldeas de la región.

La modelo viste un mandil rosa El Ideal Gallego

La moda se inspira sobre todo en momentos cotidianos, en sucesiones de eventos entrañables, como cocinar, arreglar el jardín, el día a día, el deporte. En definitiva, esos momentos que convergen con la vida y la moda. El nuevo lujo es reinventar prendas con naturaleza práctica y funcional para convertirlas en algo muy actual y chic.