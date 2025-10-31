Reformar sin estrés: el modelo de Aquí tu Reforma llega a A Coruña

Un salón reformado por el equipo de Aquí tu Reforma PABLO ROIG SEGOVIA

La reforma del hogar, ese proyecto que muchos temen por los retrasos, los sobrecostes o la falta de garantías, empieza a tener otra cara en A Coruña. En el número 15 de la calle Juan Flórez ha abierto sus puertas Aquí tu Reforma , la red líder en reformas integrales que está transformando el sector con un modelo que combina tecnología, profesionalización y cercanía.

Al frente de la nueva tienda coruñesa está Max Monsein, gerente y socio del proyecto junto a Pilar Caballero. Ambos lideran esta apertura con el objetivo de ofrecer a los coruñeses una experiencia de reforma “sin sobresaltos”.

“Ofrecemos un servicio 360 grados, llave en mano. Desde el primer día acompañamos al cliente en todo el proceso: diseño, presupuesto, obra y entrega. Puede venir a nuestra tienda, contarnos su idea, y nosotros nos encargamos absolutamente de todo”, explica Max Monsein, gerente de Aquí tu Reforma A Coruña.

Reformas sin miedo, con garantías y plazos firmados

Aquí tu Reforma propone una forma diferente de abordar las obras: con planificación, tecnología y confianza. “Sabemos que las reformas dan respeto. Por eso firmamos con el cliente un contrato de entrega con fecha garantizada, incluso con penalización por retraso. Queremos que confíe en nosotros y disfrute del proceso, no que lo sufra”, reconoce Monsein.

Desde la primera visita, el equipo elabora un proyecto personalizado sin compromiso, que se presenta en la llamada sala CREA, un espacio de la tienda donde los clientes pueden ver su futura vivienda en render 3D antes de iniciar la obra. “Es un momento muy bonito porque el cliente visualiza cómo será su casa. Ya no hablamos solo de planos, sino de sensaciones, colores y espacios que cobran vida”, añade.

Cocina reformada con el modelo “llave en mano” de Aquí tu Reforma

Tecnología, financiación y garantías: las claves del modelo

Aquí tu Reforma ha introducido herramientas digitales que profesionalizan el sector y facilitan la gestión. Entre ellas, la app AQUI Pro, que permite controlar presupuestos y obras, y AQUI, una aplicación para el cliente que emplea tecnología blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad durante todo el proceso.

Además, la compañía ofrece financiación directa en tienda, algo inusual en el sector de las reformas.

“Una reforma es una gran inversión. Por eso ofrecemos facilidades de financiación en el propio punto de venta, igual que haría un concesionario de coches. Queremos que el cliente pueda acceder a la casa de sus sueños sin comprometer su estabilidad económica”, afirma Monsein.

Las obras cuentan con una garantía ampliada de tres años, un compromiso que refuerza la confianza y el respaldo técnico de la red. “Si algo no queda perfecto, el cliente sabe que puede llamarnos y responderemos. Es parte de nuestra forma de trabajar”, afirma el empresario.

Cuánto cuesta reformar una vivienda en A Coruña

El precio medio de una reforma integral en A Coruña ronda los 1.000 euros por metro cuadrado, aunque depende del tipo de materiales y del alcance del proyecto. “Más allá del número, lo importante es que ofrecemos lo que llamamos un presupuesto inteligente. Eso significa adaptarnos al cliente, a sus necesidades y a su capacidad real. No todos los proyectos necesitan los mismos acabados o inversiones. Lo esencial es escuchar y diseñar una propuesta honesta, que cumpla con lo que el cliente necesita sin salirse de sus posibilidades”, señala Monsein.

La nueva tienda de Aquí tu Reforma en la calle Juan Flórez

Una red de reformas que transforma hogares por todo el mundo

Fundada en 2019 en Barcelona, Aquí tu Reforma se ha convertido en la compañía líder del sector a nivel internacional, con presencia en ocho países -entre ellos Italia, México, Francia o Portugal- y más de 250 licencias y franquicias. En España cuenta con más de 30 tiendas abiertas o en fase de apertura, consolidándose como la primera gran red nacional de reformas.

La marca cuenta con el respaldo de Iberdrola, Roca y Banco Sabadell, y en 2024 fue reconocida con el premio a la “Franquicia Internacional del Año” por la Asociación Española de la Franquicia.

“Nos atrajo mucho el modelo de la marca, su transparencia y su estructura tecnológica. Cuando ves que grandes compañías confían en un proyecto así, sabes que es sólido. Pero más allá de eso, lo que nos convenció fue su visión humana: mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño y la reforma de sus espacios”, explica Monsein.

La apuesta de Aquí tu Reforma por A Coruña

La tienda de Juan Flórez atiende a toda la provincia y ya ha iniciado varios proyectos de rehabilitación energética y reformas integrales. “En Galicia hay un clima particular, con mucha humedad, y eso requiere un tipo de obra más cuidada. Estamos introduciendo sistemas de aislamiento SATE y colaborando con el departamento de Aquí tu Reforma Fachadas, especializado en rehabilitaciones energéticas para comunidades”, explica Monsein.

El objetivo, dice, es crear viviendas más eficientes, saludables y sostenibles, en línea con las nuevas normativas energéticas europeas.

“Queremos que el cliente se sienta feliz en su casa”

“Mi recomendación para quien esté pensando en reformar su vivienda es que busque confianza. Una reforma no es solo cambiar un baño o una cocina, es mejorar tu forma de vivir. Y nosotros estamos aquí, en A Coruña, para acompañar a nuestros clientes en ese viaje”, reconoce el gerente.

Y sonríe antes de despedirse: “Al final, lo que más nos gusta es ver la cara de una familia cuando entra en su casa recién reformada y dice: ‘Esto es justo lo que soñábamos’. Para eso trabajamos cada día”.