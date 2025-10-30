Cuatro looks de street style para inspirar esos días de otoño en los que no sabes qué ponerte

En las calles nacen las tendencias más auténticas, donde la moda se mezcla con la vida real

El street style se ha convertido en una de las mayores fuentes de inspiración a la hora de vestir. Es en las calles donde nacen las tendencias más auténticas, donde la moda se libera de pasarelas y escaparates para mezclarse con la vida real. Cada esquina, cada café y cada paso por la ciudad puede ser el escenario de un nuevo look que marque la diferencia.

Raquel Hammerhoj, fundadora de la marca de bolsos Hammerhoj , encarna a la perfección este espíritu. De raíces escandinavas, Raquel ha conquistado el street style de las Semanas de la Moda de Copenhague o París con un estilo funcional pero sofisticado, cómodo pero elegante. Sus propuestas se integran en el día a día, combinando los bolsos de su marca como la mejor embajadora.

Un look sartorial para ir a la oficina

El clásico traje de líneas masculinas se renueva con un toque urbano. Una americana amplia, pantalones de corte fluido y una actitud segura que no necesita más adorno que un bolso estructurado como el Liva Caramelo de Hammerhoj. Es la combinación perfecta entre elegancia y practicidad, ideal para esos días en los que la agenda está llena, pero el estilo sigue siendo prioridad.

Look sartorial

Un look de básicos pero elevado

Las prendas más simples se convierten en protagonistas cuando se mezclan con intención. Un pantalón ancho, una camisa azul y una camiseta blanca crean un equilibrio impecable entre comodidad y estilo. El toque de color cálido del Baby Aloe Caramelo de Hammerhoj añade carácter y demuestra que los básicos pueden ser todo menos aburridos.

Un look de básicos pero elevado

Un look cómodo y elegante para el día a día

Cuando las temperaturas bajan, las capas se convierten en aliadas. Un chal envolvente, tejidos suaves y un bolso de color borgoña como el Petunia de Hammerhoj. Este conjunto es la definición del lujo discreto: abrigado, cómodo y perfectamente armonioso. Un look pensado para acompañarte desde una mañana de paseo hasta una tarde de café en buena compañía.

Un look por capas, abrigado y cómodo

Un look para una noche especial

La elegancia minimalista alcanza su máximo esplendor con este conjunto de líneas limpias y tonos sobrios. Una capa larga sobre un vestido negro fluido, unos tacones y el bolso Emérita de Hammerhoj a juego. En definitiva, una silueta sofisticada que desprende feminidad sin excesos. Es la prueba de que la sencillez, cuando se hace con intención, puede ser el mayor gesto de estilo.