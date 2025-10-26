The Biscuit Club: tradición con mirada actual
La colección The Biscuit Club combina inspiración ‘college’ con un espíritu fresco y desenfadado.
Cada pieza parte de códigos clásicos que se reinterpretan desde una nueva perspectiva, dando lugar a un estilo estructurado pero ligero, elegante y a la vez cercano.
Las prendas juegan con siluetas conocidas y atemporales, pero se reinventan con detalles inesperados y un aire desenfadado que las hace sentir actuales.
Es ese equilibrio entre tradición y novedad que conecta con una generación que no necesita elegir entre lo serio y lo divertido: se queda con ambos.
Los estampados tienen un papel protagonista: reinterpretan patrones clásicos con un giro actual, desde cuadros y rayas que recuerdan lo académico hasta motivos más divertidos que rompen con lo esperado.
Versatilidad
La colección propone un armario versátil pensado para una generación que encuentra en la moda una forma de expresión personal, libre y auténtica.
Susmie’s es una marca de bisutería, moda y accesorios con sede en Barcelona, fundada en 2021 por Marina y Laia e inspirada en un viaje a Nepal.
Con una estética única y un ADN muy orgánico, la marca ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando mercados internacionales y conectando con una audiencia apasionada que se identifica con la esencia de la firma.
Sus productos, que van desde la bisutería hasta prendas streetstyle, reflejan la autenticidad y el propósito que impulsan a la marca.
Con más de 350.000 seguidores en Instagram, Susmie’s Collection fusiona la calidad de sus productos con una conexión auténtica con su audiencia.
Más que un armario, The Biscuit Club es un club al que cualquiera puede unirse: personas que usan la moda para expresarse, para reírse de lo establecido y para celebrar que estilo y personalidad siempre van de la mano.