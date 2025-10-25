Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tendencias

Sprinter reabre su tienda en Marineda City y refuerza su apuesta en Galicia con el nuevo modelo de tienda experiencial

El nuevo espacio en Marineda City en A Coruña se convierte en la tienda insignia de Sprinter en Galicia y refuerza su plan de expansión hacia las 240 tiendas en 2026

Redacción
25/10/2025 10:34
La nueva tienda de Sprinter en el Centro Comercial Marineda City
La nueva tienda de Sprinter en el Centro Comercial Marineda City

Sprinter, abre las puertas de su nueva tienda en el Centro Comercial Marineda City, en A Coruña, tras una reubicación de la tienda en un nuevo espacio del centro comercial gallego que duplica su superficie y la adapta al nuevo concepto experiencial de la marca.

El espacio, que alcanza ahora los casi 1.000 metros cuadrados y que incorpora a 10 nuevos perfiles, que se unen al equipo que ya formaban 15 personas, se convierte en uno de los principales puntos de referencia de Sprinter en el noroeste peninsular y refuerza su compromiso con el territorio gallego, donde la compañía cuenta ya con 11 tiendas y más de 215 empleados.

La tienda contará las últimas innovaciones de la compañía, con zonas dedicadas a disciplinas de alta demanda como fútbol, running, gimnasio y outdoor, así como áreas de asesoramiento personalizado y un servicio de customización de camisetas. Además, el espacio refuerza la integración omnicanal, permitiendo al cliente disfrutar de una experiencia fluida entre la tienda física y el entorno digital, con soluciones que facilitan la compra online y la recogida en punto físico.

La reapertura de Marineda City forma parte del ambicioso plan de expansión de Sprinter para 2025 y 2026, que prevé alcanzar las 240 tiendas en España en los próximos dos años. Solo en 2025, la compañía tiene programadas 15 nuevas aperturas, y otras 20 durante 2026, consolidando un crecimiento sostenido basado en la modernización de sus espacios y la experiencia del cliente como eje central.

El nuevo espacio de Marineda City contará además con elementos distintivos del modelo Sprinter, como el Saltómetro, el área Encuentra tus botas, y el Runners Bar, un punto de recogida interactivo donde los usuarios pueden seleccionar y probar calzado técnico de forma personalizada.

Con esta reapertura, Sprinter refuerza su posición como referente del retail deportivo en España, afianzando su presencia en Galicia y avanzando hacia una red de tiendas más conectadas, experienciales y orientadas al servicio.

Te puede interesar

Estadio de Riazor

Cortes de tráfico y consejos para aparcar en A Coruña por el partido Dépor - Valladolid
Noela Rey Méndez
Puentes de madera de As Cascas y A Ribeira en Betanzos

Betanzos renueva la pasarela peatonal de madera de As Cascas al Pasatiempo y acondiciona la de A Ribeira
Redacción
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico

Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo
EP
El ideal gallego

Dos detenidos por el presunto asesinato de una mujer en Alicante, investigado como posible violencia de género
EP