Sprinter reabre su tienda en Marineda City y refuerza su apuesta en Galicia con el nuevo modelo de tienda experiencial

La nueva tienda de Sprinter en el Centro Comercial Marineda City

Sprinter , abre las puertas de su nueva tienda en el Centro Comercial Marineda City, en A Coruña, tras una reubicación de la tienda en un nuevo espacio del centro comercial gallego que duplica su superficie y la adapta al nuevo concepto experiencial de la marca.

El espacio, que alcanza ahora los casi 1.000 metros cuadrados y que incorpora a 10 nuevos perfiles, que se unen al equipo que ya formaban 15 personas, se convierte en uno de los principales puntos de referencia de Sprinter en el noroeste peninsular y refuerza su compromiso con el territorio gallego, donde la compañía cuenta ya con 11 tiendas y más de 215 empleados.

La tienda contará las últimas innovaciones de la compañía, con zonas dedicadas a disciplinas de alta demanda como fútbol, running, gimnasio y outdoor, así como áreas de asesoramiento personalizado y un servicio de customización de camisetas. Además, el espacio refuerza la integración omnicanal, permitiendo al cliente disfrutar de una experiencia fluida entre la tienda física y el entorno digital, con soluciones que facilitan la compra online y la recogida en punto físico.

La reapertura de Marineda City forma parte del ambicioso plan de expansión de Sprinter para 2025 y 2026, que prevé alcanzar las 240 tiendas en España en los próximos dos años. Solo en 2025, la compañía tiene programadas 15 nuevas aperturas, y otras 20 durante 2026, consolidando un crecimiento sostenido basado en la modernización de sus espacios y la experiencia del cliente como eje central.

El nuevo espacio de Marineda City contará además con elementos distintivos del modelo Sprinter, como el Saltómetro, el área Encuentra tus botas, y el Runners Bar, un punto de recogida interactivo donde los usuarios pueden seleccionar y probar calzado técnico de forma personalizada.