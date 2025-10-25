BIRDMIND, galardonada con el premio al Mejor Producto Sostenible en Interihotel BCN25

David Camba, CEO de BIRDMIND, recogió el galardón

La empresa gallega BIRDMIND ha sido galardonada con el Premio al Mejor Producto Sostenible en Interihotel BCN25, otorgado por el clúster AMBIT, organizador de la feria de referencia en diseño de interiores para hoteles y espacios contract del sur de Europa.

El galardón, entregado durante el acto inaugural de Interihotel BCN25 en el espacio Ágora, pone en valor el compromiso de BIRDMIND con un modelo productivo más consciente y respetuoso con el entorno, y reconoce la aportación de Rice Tab a un futuro más sostenible para la industria del diseño.

El jurado de Interihotel BCN25 reconoció a Rice Tab como una solución que “simplifica el compromiso del sector con la innovación responsable y la economía circular”. Elaborado a partir de cascarilla de arroz, este material circular desarrollado por BIRDMIND sustituye materiales tradicionales como la madera o los plásticos, evitando así la deforestación y el uso de compuestos tóxicos.

El jurado también destacó su proceso de fabricación 100 % circular, basado en el uso de energías renovables y con huella hídrica cero, así como su durabilidad, su carácter reciclable y sus altas prestaciones técnicas, que lo convierten en una alternativa ideal para el sector hospitality. “Rice Tab representa una propuesta que une diseño, sostenibilidad e innovación, avanzando hacia un modelo constructivo más regenerativo y respetuoso con el planeta”, subrayó el fallo.

Además de este reconocimiento, Rice Tab estuvo entre los 3 finalistas del premio al Mejor Producto Innovador, destacando también su capacidad de transformar residuos agrícolas en soluciones técnicas y sostenibles para el sector hospitality.

Para BIRDMIND, este reconocimiento valida años de investigación orientada a demostrar que la sostenibilidad puede ser una palanca de innovación real.

“Este reconocimiento refuerza nuestra visión de que la sostenibilidad no es una tendencia, sino el camino natural del diseño y la industria. Con Rice Tab demostramos que es posible crear materiales estéticos, funcionales y circulares, sin comprometer el planeta”, afirma David Camba, fundador y CEO de la compañía.

Camba añade que este premio supone “un impulso para seguir explorando nuevas formas de producción responsable y para inspirar a otros profesionales a diseñar con conciencia y propósito”.