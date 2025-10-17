Hesperis despega: la ingeniera aeroespacial que aterrizó en una nueva forma de entender la moda

Hesperis celebra la diversidad de cuerpos con prendas que se adaptan a cada mujer, no al revés

Hay lanzamientos que no buscan alcanzar la estratosfera, sino tocar tierra con suavidad. Hesperis , la nueva marca de moda fundada por Alessandra Calabrese, nace precisamente del deseo de volver a lo esencial, de vestir cuerpos reales en lugar de ajustarlos a patrones imposibles. Y aunque su fundadora viene del mundo de los satélites y la navegación aeroespacial, su nueva misión orbita alrededor de las mujeres y de una moda libre de etiquetas.

Ingeniera aeroespacial de formación y con casi una década en el sector tecnológico, Alessandra decidió cambiar de rumbo. Tras una crisis personal y un proceso de introspección, transformó su amor por la estética y la precisión en un proyecto que la conectara, literalmente, con la tierra.

Detalle del sistema ajustable del pantalón Elinor

La idea de Hesperis tomó forma durante la pandemia, cuando comenzó a preguntarse por qué la ropa parecía diseñada para cuerpos ideales e inmutables. ¿Por qué debía una mujer adaptarse a una talla, y no al revés? De esa reflexión nació una firma que propone prendas multitalla y ajustables, pensadas para acompañar a las mujeres en todas las fases de su vida.

El nombre, Hesperis, es un homenaje a la naturaleza y al cambio constante: remite a las Hespérides -ninfas mitológicas que custodiaban un jardín dorado-, y también a una flor y una mariposa del mismo nombre. Tres símbolos de belleza viva y transformación, pilares de una marca que defiende una moda más humana, versátil y libre de etiquetas.

Las prendas de Hesperis, como el pantalón Elinor o las faldas Marianne y Emma, están pensadas como piezas versátiles y precisas, donde la técnica se pone al servicio del cuerpo. “Son pequeñas obras de ingeniería”, afirma Alessandra. Cada modelo se adapta con mecanismos invisibles que acompañan el movimiento y celebran la forma real de quien las lleva.

Hesperis es un manifiesto silencioso contra la uniformidad. Su logo, inspirado en el Art Nouveau, reivindica la belleza orgánica frente a la homogeneización industrial. Y sus valores -rebellious respect, beautiful functionality y transformative creativity- resumen una visión que busca reconciliar la moda con la autenticidad.

El lanzamiento oficial llega con una venta exclusiva online y una hoja de ruta que incluye pop-ups en España e Italia, colecciones evolutivas y prendas diseñadas para durar.