Hesperis despega: la ingeniera aeroespacial que aterrizó en una nueva forma de entender la moda
La precisión de la ingeniería se une a la sensibilidad de la moda en una propuesta que reivindica la libertad del cuerpo femenino
Hay lanzamientos que no buscan alcanzar la estratosfera, sino tocar tierra con suavidad. Hesperis, la nueva marca de moda fundada por Alessandra Calabrese, nace precisamente del deseo de volver a lo esencial, de vestir cuerpos reales en lugar de ajustarlos a patrones imposibles. Y aunque su fundadora viene del mundo de los satélites y la navegación aeroespacial, su nueva misión orbita alrededor de las mujeres y de una moda libre de etiquetas.
Ingeniera aeroespacial de formación y con casi una década en el sector tecnológico, Alessandra decidió cambiar de rumbo. Tras una crisis personal y un proceso de introspección, transformó su amor por la estética y la precisión en un proyecto que la conectara, literalmente, con la tierra.
La idea de Hesperis tomó forma durante la pandemia, cuando comenzó a preguntarse por qué la ropa parecía diseñada para cuerpos ideales e inmutables. ¿Por qué debía una mujer adaptarse a una talla, y no al revés? De esa reflexión nació una firma que propone prendas multitalla y ajustables, pensadas para acompañar a las mujeres en todas las fases de su vida.
El nombre, Hesperis, es un homenaje a la naturaleza y al cambio constante: remite a las Hespérides -ninfas mitológicas que custodiaban un jardín dorado-, y también a una flor y una mariposa del mismo nombre. Tres símbolos de belleza viva y transformación, pilares de una marca que defiende una moda más humana, versátil y libre de etiquetas.
Las prendas de Hesperis, como el pantalón Elinor o las faldas Marianne y Emma, están pensadas como piezas versátiles y precisas, donde la técnica se pone al servicio del cuerpo. “Son pequeñas obras de ingeniería”, afirma Alessandra. Cada modelo se adapta con mecanismos invisibles que acompañan el movimiento y celebran la forma real de quien las lleva.
Hesperis es un manifiesto silencioso contra la uniformidad. Su logo, inspirado en el Art Nouveau, reivindica la belleza orgánica frente a la homogeneización industrial. Y sus valores -rebellious respect, beautiful functionality y transformative creativity- resumen una visión que busca reconciliar la moda con la autenticidad.
El lanzamiento oficial llega con una venta exclusiva online y una hoja de ruta que incluye pop-ups en España e Italia, colecciones evolutivas y prendas diseñadas para durar.