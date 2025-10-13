All That She Loves, la firma de Clara Esteve que sitúa la calidad y la producción local en el centro de la moda

Clara Esteve, diseñadora y fundadora de All That She Loves, en su estudio de trabajo @Jorroc

Entre tejidos suaves, tintes naturales y ritmos pausados, Clara Esteve encontró su propio camino. Después de años en el sector textil, decidió apostar por una forma más personal de crear: así nació All That She Loves . “Sentí la necesidad de construir un proyecto con el que me identificara al cien por cien. Quería una marca que reflejara mis valores, mi manera de trabajar y de entender la moda”, afirma Clara.

Desde entonces, All That She Loves se ha convertido en un proyecto que une experiencia, coherencia y sensibilidad. Su nombre, confiesa Clara, es también una declaración personal. “Después de mucha búsqueda, entendí que el nombre tenía que hablar de mí, de lo que más me gusta y me apasiona. Por eso elegí All That She Loves: es todo aquello que yo más amo”, añade.

Desde el inicio, la firma se ha definido por una filosofía clara: producir con sentido, respetando los tiempos, los procesos y las personas. “Más que una tendencia, para nosotros es la manera natural de trabajar”, afirma Clara. Todas las prendas se confeccionan con materiales de calidad en talleres locales y con proveedores de proximidad, utilizando tejidos orgánicos o ecológicos siempre que es posible.

“Producir cerca nos permite garantizar la calidad, apoyar el territorio y tener un control directo de cada detalle. La moda no tiene por qué ser rápida ni despersonalizada”, explica. Esa atención artesanal se refleja en uno de los rasgos más distintivos de la marca: su proceso manual de tintura. “Fabricamos las prendas en blanco crudo y después realizamos un proceso de atado, tintado, desatado y planchado. Esa parte manual aporta exclusividad a cada pieza”, puntualiza.

Una de las propuestas de All That She Loves

Evolución natural y coherencia

Aunque All That She Loves nació con colecciones de baño y lencería, pronto amplió su horizonte hacia una línea casual, con vestidos, sudaderas o abrigos. “Fue una evolución natural, impulsada también por nuestras clientas, que querían acompañarnos en su día a día”, comenta Clara.

Más que líneas separadas, todas las colecciones forman parte de un mismo universo. “Desde la ropa más íntima hasta un look de calle, compartimos tejidos, colores y una filosofía común: prendas cómodas, femeninas y versátiles, pensadas para acompañar a la mujer en cualquier momento del día”, señala.

Clara diseña pensando en mujeres reales, seguras y libres. “Imagino a una mujer que busca sentirse guapa, pero también cómoda. Que valora la calidad, el detalle y la naturalidad”, explica. Y añade: “Me gustaría que, al vestir una de nuestras prendas, se sientan guapas, empoderadas y, sobre todo, cómodas”.

Más allá del diseño, All That She Loves es un proyecto de equipo. Clara lo define como una forma de trabajar y de relacionarse basada en la coherencia, la pasión y el respeto. “Mi objetivo no es solo que la marca crezca, sino que sea un proyecto de valores, de personas, de una manera de hacer las cosas bien”, dice con convicción.

Diseños de la colección de invierno de All That She Loves, donde la textura y la silueta son protagonistas de una moda atemporal y cuidada

Entre los recuerdos más emocionantes, menciona su primer desfile. “Fue muy especial. Los desfiles cierran un ciclo dentro de la colección, son muy emocionales y reflejan todo el trabajo que hay detrás. Pero también me emocionan los pequeños hitos: cuando ampliamos equipo, mejoramos procesos o abrimos nuevos mercados. Esas cosas me confirman que vamos por el buen camino”, detalla.

Clara no idealiza la moda. Sabe que es una industria exigente y competitiva, pero también cree que la clave está en mantener la pasión intacta. “Es un sector duro, con muchas dificultades, pero si te apasiona lo que haces, todo cobra sentido. Mi consejo para quien quiera emprender es tener vocación, construir un concepto sólido y ser coherente. Liderar con el ejemplo es fundamental. La moda solo tiene sentido cuando se hace desde el amor por las cosas bien hechas”, concluye.