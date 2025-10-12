Dockers y Transnomádica COLECCIÓN INSPIRADA EN su historia

Dockers y Transnomádica Cedida

Dockers® y Transnomádica se unen por tercera vez, y esta vez la marea nos lleva directamente a los muelles. Para la temporada otoño/invierno 2025, la colaboración entre Dockers® y el conservador vintage Maurizio Donadi continúa explorando las raíces históricas de la marca, ahora con un enfoque más marcado en las siluetas de los trabajadores portuarios y el estilo costero utilitario.

Se trata de una colección basada en la tradición de la ropa de trabajo, pero reimaginada con materiales de alta calidad, un corte relajado y una clara sensación de tranquila confianza.

Piezas destacadas

Una de las piezas más destacadas, los pantalones Rigger, se inspiran en los primeros pantalones de pinzas holgados que llevaban los estibadores: confeccionados en fina lona japonesa, su corte extra holgado y su suave caída redefinen el concepto actual de comodidad funcional.

El Squall Coat, una tradicional parka oversize confeccionada en tejido impermeable Ventile, es ideal tanto para un chaparrón como para un paseo por la ciudad. Y el Mariner Sweater, tejido en lana merino gruesa con sutiles dobladillos enrollados, aporta calidez y textura a la colección sin resultar excesivo.

“Este tercer capítulo continúa nuestro viaje por los archivos, esta vez con una vista a los muelles. Se trata de reinterpretar la simplicidad a través de la calidad y la utilidad”, afirma Maurizio Donadi, fundador de Transnomádica.

Estilo atemporal

Además de estas prendas destacadas, hay más prendas de estilo atemporal: la chaqueta Mechanics Jacket de sarga West Point y los pantalones Officers Chino vuelven en una nueva paleta de colores marinos; la camisa Dock Shirt, confeccionada en chambray japonés lavado con ribete, evoca la ropa de trabajo clásica con detalles modernos; y prendas básicas minimalistas como la camiseta de manga larga de piqué mercerizado combinan la utilidad con la elegancia natural. Todas ellas se ofrecen en tallas unisex, diseñadas para moverse con quien las lleve puestas.

“Nos encanta indagar en nuestro pasado para dar forma a algo que resulte fresco y relevante. Esta cápsula captura lo que somos: clásicos, versátiles y hechos para durar”, añade Nic Rendic, Director Creativo Global de Dockers®. “Esta cápsula representa un regreso al pasado y a la vez un paso hacia el futuro”.