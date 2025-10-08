Par & Escala: el viaje de Iara hacia una moda libre, artesanal y consciente

Iara, al frente de Par & Escala, la firma que apuesta por una moda libre y natural CEDIDA

Par & Escala nació de un movimiento vital. De una mudanza, un hijo, un cambio profundo y un deseo de vivir con más calma y sentido. Su fundadora, Iara, lo resume con una claridad que refleja el espíritu de su marca: “Recién llegada a España, con mi primer hijo, sentí la necesidad de crear algo que acompañara esta nueva forma de vivir: más libre, más conectada con lo esencial”.

Ese fue el punto de partida de una aventura que hoy se traduce en colecciones de prendas frescas, naturales y llenas de alma, concebidas desde la sensibilidad del slow fashion y con la mirada curiosa de quien ha hecho del viaje una forma de vida.

El origen: un viaje que lo cambió todo

Los viajes han sido siempre la brújula de Iara. “Desde pequeña me mudé muchas veces, y los viajes se convirtieron en una manera de entender el mundo”, recuerda. Pero fue un viaje a India el que encendió la chispa creativa. “Fui con Memi, mi socia en los primeros años, y nos enamoramos de los colores, de los oficios, de las técnicas textiles. Fue un viaje transformador, el inicio de todo”, destaca Iara.

De aquella experiencia surgió el nombre: Par & Escala. Par, por los inicios compartidos; Escala, por los destinos, las pausas, las paradas en el camino. “Era un nombre con movimiento, con musicalidad, como un pequeño mapa de lo que somos”, añade.

Vestido Leandra en color camel CEDIDA

Una identidad que respira libertad

Definir Par & Escala es hablar de movimiento, ligereza y autenticidad. “Libre, fresco y natural”, dice Iara sin dudar. Más que una estética, es una forma de vivir: “No se trata solo de viajar, sino de mantener una mirada abierta y curiosa. Nuestras prendas buscan acompañar esa libertad: son cómodas, versátiles, hechas con tejidos naturales que se adaptan al cuerpo y al ritmo de quien las lleva. Están pensadas para moverse, para vivir”, apunta.

Su propósito es que cada mujer que vista Par & Escala sienta esa misma energía: “Quiero que se sientan auténticas, conectadas con ellas mismas, con calma y fuerza al mismo tiempo. Que reconozcan la belleza en lo simple y en lo imperfecto”, afirma la fundadora.

El alma de Par & Escala está en el trabajo artesanal. Las manos que crean cada prenda cuentan una historia de tradición, paciencia y mucho arte. “El block print es una técnica ancestral india, cada color se aplica con un sello de madera tallado a mano, capa a capa. Y cada pigmento nace de la naturaleza: el amarillo de una planta, el negro del hierro, el rojo de la tierra. Cada pieza es irrepetible”, explica.

A ello se suma el tie dye, una técnica de teñido por nudos que genera efectos orgánicos y sorprendentes. “Ambas requieren tiempo y conexión con el proceso. Esa lentitud es la que da carácter y alma a las prendas”, añade.

Pareo Suri y vestido Juliana

Los tintes naturales son una parte esencial del universo Par & Escala. “Usamos pigmentos a base de flores, plantas y minerales. No solo son más respetuosos con el entorno, sino que crean una paleta de colores viva, honesta, cambiante. Me encanta esa imperfección natural: ninguna prenda es igual a otra, y eso forma parte de su belleza”, afirma con orgullo.

Cada colección se convierte así en una extensión de un paisaje o de una emoción. “Todo empieza con una sensación o una imagen, muchas veces ligada a un viaje. Después vienen los tejidos, los colores, las texturas… y siempre hay un viaje a India que le da sentido a todo. Ver cómo los artesanos transforman una idea en materia es una experiencia que no deja de conmoverme”, reconoce.

El valor de lo hecho despacio

Para Iara, el slow fashion es una forma de mirar el mundo. “Siempre trabajé desde ese lugar, así que no sabría diseñar de otra manera. El slow te permite ser más creativa, cuidar los detalles, experimentar. Es más trabajo, pero también más verdad”, añade.

Y ese compromiso con lo esencial empieza a tener eco. “Cada vez hay más personas que buscan lo auténtico, lo especial, lo que tiene historia. Las clientas valoran la calidad, pero también la coherencia. Quieren saber de dónde viene su ropa, quién la hizo, qué hay detrás”, afirma Iara.

Prendas de Par & Escala CEDIDA

Viajes que se convierten en colección

Entre las muchas anécdotas que guarda, Iara recuerda especialmente un viaje a Jaipur. “Visité un taller de block print por primera vez y me quedé fascinada. Ver cómo trabajaban, con tanta precisión y calma, fue muy emocionante. De ahí surgió una de nuestras primeras colecciones, inspirada en los tonos tierra, los templos y los mercados de especias. Era como llevar un pedacito de India en cada prenda”, añade.

Más recientemente, la marca volvió a ese país para un shooting improvisado. “No lo habíamos planeado, pero acabamos organizándolo todo allí, entre amigos, fotógrafos y artesanos. Fue una locura preciosa y una colección muy especial para todo el equipo”, destaca emocionada.

El horizonte de Par & Escala

El futuro de Par & Escala se dibuja con entusiasmo: “Tenemos mil proyectos en marcha: una tienda propia para 2026, nuevas colaboraciones… No paramos. Pero siempre con la misma filosofía: hacerlo con pasión y sentido”.

Cuando le preguntan qué significa para ella su marca, sonríe. “Par & Escala es mi forma de vivir, mi pasión, mi todo. Siempre digo que es un hijo más para mí. Si tuviera que dar un consejo a quien sueña con emprender en la moda sostenible le diría que lo haga con pasión. Es mucho trabajo, con momentos buenos y otros no tanto, pero cuando todo empieza a tomar sentido, llega la mejor recompensa”, concluye.