Toni Pons, 80 años de liderazgo en la fabricación de alpargatas artesanales

Heredero de una tradición de casi ocho décadas, Jordi Pons continúa el legado familiar que convirtió las alpargatas Toni Pons en un icono mundial Aleix Escura Bello

Con casi 80 años de historia, Toni Pons es hoy sinónimo de calzado artesanal, alma mediterránea y compromiso con la calidad. Lo que nació como un pequeño taller en Osor (Girona) en 1946, de la mano de Antoni Pons Parramon, se ha convertido en una firma internacional presente en más de 50 países. Al frente de la empresa está Jordi Pons, nieto del fundador y actual CEO, quien mantiene vivo el espíritu con el que su abuelo inició el proyecto: crear calzado cómodo, duradero y accesible.

“Mi abuelo fundó un pequeño taller en plena posguerra, elaborando alpargatas y botas de piel con suelas de neumático reciclado. Nacimos con un propósito muy claro: ofrecer calzado funcional y de calidad a los vecinos de la zona. Era un proyecto local que poco a poco fue creciendo gracias al esfuerzo y la constancia de toda la familia”, recuerda Jordi.

Tradición y familia como pilares

Desde entonces, la familia ha sido el eje sobre el que ha girado todo el proyecto. “Ha sido el hilo conductor de la empresa y la clave para mantener nuestros valores generación tras generación”, afirma Pons. Esa continuidad familiar ha permitido conservar el ADN original de la marca, definido por tres palabras: artesanía, tradición y estilo mediterráneo.

Esa “alma mediterránea” -como la describe el CEO- impregna cada diseño. “Es un estilo fresco y natural que se refleja en materiales como el yute, el algodón o el lino, y en una estética que combina comodidad y elegancia sin artificios”, añade.

La alpargata, icono eterno

Si hay un producto que encarna la esencia de Toni Pons, es la alpargata. Desde 1946 ha acompañado a la marca en cada etapa de su evolución. “La alpargata forma parte de nuestra historia desde el inicio. Es un símbolo mediterráneo que ha sabido adaptarse a cada época sin perder su identidad. Hoy somos uno de los mayores embajadores de este producto tradicional en todo el mundo”, afirma con orgullo.

El proceso de creación sigue siendo profundamente artesanal. “Cada par pasa por las manos de nuestras maestras alpargateras, que cosen el corte con la suela de yute utilizando técnicas centenarias”, explica. Los materiales -como el yute, la lona o la piel- se seleccionan cuidadosamente, y más de diez especialistas revisan cada par antes de salir al mercado. “La exigencia en calidad es parte de nuestro día a día; buscamos garantizar comodidad, ligereza y durabilidad en cada modelo”, destaca.

Mantener la producción en España es un compromiso firme para la compañía. “Nos permite asegurar la calidad, la agilidad y la trazabilidad, además de mantener vivo un oficio con tanta historia”, señala Pons. Sin embargo, reconoce que no está exento de desafíos: “Los costes, la capacidad productiva y el relevo generacional son retos reales, pero creemos que vale la pena asumirlos para preservar nuestra esencia”.

El salto internacional llegó en los años 90, primero con la entrada en el mercado francés. “Fue un proceso gradual. Hoy vendemos en todo el mundo y nos sigue sorprendiendo la buena acogida en países como Reino Unido o Alemania, donde el clima no es precisamente el más favorable para las alpargatas”, añade Jordi Pons.

Delicadeza y artesanía en una bailarina de serraje con flores bordadas, símbolo de la elegancia natural de Toni Pons Aleix Escura Bello

Compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad ha sido siempre un valor implícito en Toni Pons, desde sus inicios con materiales reciclados hasta su enfoque actual. “Priorizamos el uso de materiales naturales como el yute o el algodón, pero también incorporamos materiales reciclados y certificados que garantizan un menor impacto medioambiental”, explica Pons.

Este compromiso no solo está en la elección de materiales, sino también en los procesos y la proximidad con los proveedores. “La producción local y los procesos responsables son nuestra forma de contribuir a una moda más sostenible y consciente.”

A lo largo de las décadas, la marca ha ampliado su catálogo más allá de la alpargata, incorporando botas, sneakers, sandalias y slippers. “Escuchamos mucho al cliente, tanto en tienda como online, y estamos atentos a las tendencias sin perder nuestra identidad”, comenta el CEO.

Uno de los productos más exitosos son las slippers de invierno, un ejemplo de cómo la marca adapta su saber hacer artesanal a nuevas categorías con el mismo estándar de comodidad.

El reconocimiento a este trabajo no se ha hecho esperar. “En junio recibimos el premio a la Mejor Colección de Calzado y Marroquinería de la Academia de la Moda Española. Fue un gran orgullo y un impulso para todo el equipo”, afirma.

Botines de mujer en piel con elásticos laterales, una apuesta por la comodidad y la versatilidad Aleix Escura Bello

80 aniversario

Toni Pons se prepara para celebrar su 80 aniversario en 2026, un hito que vendrá acompañado de una colección conmemorativa y un nuevo centro logístico y oficinas. “Será un espacio diseñado desde cero, adaptado al crecimiento de los últimos años”, adelanta Pons.

Cuando se le pregunta cómo imagina la marca en los próximos diez años, responde con convicción: “Seguiremos siendo fieles a nuestros valores, manteniendo nuestra esencia mediterránea y llegando a nuevos clientes en todo el mundo. Conocer bien el producto, pensar a largo plazo y no perder nunca la esencia. Escuchar al cliente y rodearse de un buen equipo humano son las claves del éxito”.