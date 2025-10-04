Roberto Verino reaviva el espíritu inconformista de los 90 en la semana de la moda

Moda Roberto Verino - Cedida

Diversas personalidades del mundo de la moda se dan cita en el evento de Roberto Verino en la Semana de la Moda de Madrid. Roberto Verino vuelve un año más a la Semana de la Moda de Madrid con una propuesta que se inspira en el carácter de una década que marcó la moda española, para así proyectar hacia el futuro.

Inspirado en su propia esencia, el diseñador gallego captura en esta propuesta el espíritu inconformista que marcó los años noventa: una moda depurada, con carácter, que combina minimalismo y rebeldía, sobriedad y riesgo medido.

Un equilibrio al que sólo se llega desde la madurez creativa y la convicción de que el estilo nace del interior. “Hoy más que nunca hay que mirar dentro. La verdadera elegancia viene de ahí, de esa luz propia que no necesita artificios. Esa es la moda que me interesa”, explica Roberto Verino.

La colección Otoño-Invierno 2025 se presenta en el marco conceptual UNDRESSED, una campaña que reivindica la autenticidad, la belleza sin artificio y la luz interior como motor de estilo.

Más que una colección, UNDRESSED es una declaración de principios: “Es la expresión auténtica del ser, la liberación de etiquetas para revelar la esencia más pura. Hablamos de autenticidad, de ser genuino desde dentro, brillante por naturaleza.

” La colección se presentó en un encuentro exclusivo de la mano del diseñador, celebrado en un edificio señorial del centro de Madrid. Allí se dieron cita personalidades del mundo de la moda, la cultura y el periodismo para descubrir un universo que va más allá de las prendas, aportando una narrativa visual elegante, coherente y profundamente cosmopolita. El evento, cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia sensorial completa, contó además con un exquisito catering a cargo de Balbisiana, cuyas propuestas dulces y saladas pusieron el broche perfecto a un encuentro de altura.

Entre las piezas clave de la colección destacó la sastrería, convertida en eje narrativo de esta temporada. Las formas icónicas se reinterpretan con una nueva actitud: chaquetas de corte masculino, abrigos que envuelven con suavidad o piezas funcionales que entienden el movimiento urbano.

El trabajo sobre el color y la textura —marrones cálidos, verdes y burdeos profundos, cámel, blancos nacarados y negros envolventes — define una paleta que, como la colección, respira esencia Verino. En cuanto a los tejidos, sobresalen la lana fría, la napa y la nobleza de los paños, seleccionados con el rigor artesanal que caracteriza al diseñador.

“La sastrería es un lenguaje que conozco bien, pero siempre estoy buscando nuevas formas de decir lo mismo con otra actitud”, comenta Verino. “Esta colección habla de seguridad sin rigidez, de elegancia sin artificios.”

Con su colección Otoño-Invierno 2025, Verino no sólo demuestra que la esencia permanece, sino que se reinterpreta, se hace más potente y vuelve a encenderse con más fuerza.