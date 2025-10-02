Byphasse, la cosmética que conquista el mundo con formatos XL a precio XS

Byphasse apuesta por envases XL y precios XS en fórmulas con hasta un 99 % de ingredientes de origen natural - CEDIDA

El auge de la cosmética accesible no se entiende sin mencionar a Byphasse . Fundada en Barcelona en el año 2000 como empresa familiar, la marca ha pasado de ser una pequeña firma local a estar presente en más de 100 países. Su fórmula de éxito es tan sencilla como poco común en el sector: envases XL, precios XS y una apuesta creciente por ingredientes de origen natural y certificados veganos.

La historia de Byphasse es la de una compañía que nació con una idea clara: que el cuidado personal no debería ser un lujo. En apenas dos décadas ha construido un catálogo de más de 170 referencias que cubren casi todas las rutinas de higiene y belleza: rostro, cuerpo, cabello, manos, pies y hasta productos para bebés.

A diferencia de otras marcas que basan su discurso en la exclusividad, Byphasse se apoya en el concepto de “lujo cotidiano”: envases de gran formato, fórmulas sensoriales y precios pensados para democratizar el acceso a la cosmética.

El giro verde: fórmulas naturales y veganas

El mercado de la belleza también vive un cambio de paradigma, con un consumidor cada vez más exigente en términos de transparencia y sostenibilidad. Byphasse ha tomado nota: desde 2020, buena parte de su catálogo está certificado como vegano, y el objetivo es que en 2025 el 70 % de sus productos lleven este sello.

Algunas de sus fórmulas más recientes alcanzan porcentajes muy altos de ingredientes de origen natural: el Aceite Sublimatrice , con un 99 %; la Solución Micelar Desmaquillante , con un 96 %; o la Mascarilla Capilar Hair Pro Couleur Protect ’, con un 98 %. Estos productos se pueden encontrar en cadenas como Primor, Druni, Alcampo o Maquillalia, entre otras.

El aceite desmaquillante Douceur Byphasse - CEDIDA

Compromiso más allá del mercado

El modelo de Byphasse no se limita al negocio. La compañía trabaja en tres ejes que definen su identidad: relaciones económicas responsables con proveedores y distribuidores; respeto medioambiental -con especial foco en la biodiversidad-; y un compromiso social activo. Desde 2013 colabora con Cáritas España, a la que dona de manera periódica productos de primera necesidad que llegan a más de 3.000 familias en situación vulnerable en Barcelona y alrededores.

Una visión distinta de la belleza

La marca defiende que la belleza no se mide en estándares, sino en bienestar personal. Su visión de futuro pasa por seguir ofreciendo productos accesibles que contribuyan a la autoestima a través de rutinas sencillas y diarias.

En un sector marcado por la exclusividad y el marketing aspiracional, Byphasse ha conseguido abrirse un hueco a base de formatos grandes, precios reducidos y un discurso que conecta con las nuevas demandas del consumidor global.