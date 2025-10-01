Cortes amplios, herencia deportiva y estilo relajado: así es la colaboración Champion x Zara

Algunas de las prendas de la colaboración -

La nueva cápsula masculina de Champion x Zara es la traducción de un lenguaje común entre dos marcas que entienden la calle como escenario. Por un lado, la herencia centenaria de Champion, pionera del sportswear que convirtió la sudadera en icono cultural. Por otro, la mirada contemporánea de Zara, capaz de actualizar códigos clásicos y llevarlos al terreno de lo cotidiano.

Vestirse con esta cápsula es casi un ritual . Todo comienza por las prendas de abrigo, que funcionan como declaración de intenciones. El trench beige en tejido técnico, con su corte relaxed y sus parches bordados, reformula un clásico británico con espíritu deportivo. La bomber acolchada negra y la cazadora burdeos amplían el vocabulario del outerwear con volumen y carácter, mientras que la chaqueta de punto trenzado, en color beige, con el detalle del logo en grande en la espalda, se convierte en una pieza de impacto que equilibra la tradición y la modernidad.

Debajo, la narrativa continúa con capas de confort. Presentan un jersey de rayas, de aire universitario, que conecta con el ADN retro de Champion, mientras que las sudaderas de cremallera al cuello recuperan la esencia deportiva. Las camisetas básicas -en gris y blanco- funcionan como lienzo neutro, mientras que las camisas -la Oxford blanca o la baseball- aportan el contrapunto smart casual, ese guiño pulido que no abandona lo urbano. El polo azul, con su sencillez impecable, remata el bloque superior con un tono desenfadado pero pulcro.

El relato baja hasta los pantalones, donde el corte se convierte en protagonista absoluto. El jogger en color gris es el encargado de llevar el athleisure a su versión más contemporánea, con una caída amplia que transmite libertad de movimiento. Los jeans loose tapered y los baggy fit a rayas se suman a esta narrativa de siluetas generosas, cómodas y con actitud, reafirmando que la amplitud es la nueva norma estética. Para quienes buscan un guiño gráfico, la colaboración ofrece un pantalón en color beige con un gran logo en color gris, creando un gran contraste.

Y es al llegar a los pies donde el look encuentra su cierre natural. Las zapatillas de piel en blanco o burdeos anclan el conjunto en el terreno deportivo, mientras que los náuticos marrones y las botas introducen una nota más inesperada, casi clásica, que rompe con la lógica del sportswear sin traicionar su espíritu. Todo encaja en un mismo gesto: vestirse de arriba abajo con cortes relajados y materiales sólidos, y dejar que sean los zapatos los que marquen el punto final del uniforme urbano.