La cisterna romana de Porcuna inspira la moda del próximo invierno

Detalles de la colección FW25, inspirada en la textura mineral de la cisterna romana de La Calderona

A veces la inspiración no surge en el taller, sino en escenarios que guardan siglos de memoria. Para su colección Otoño-Invierno 2025, Lanuya viajó hasta la cisterna romana de La Calderona, en Porcuna. Allí, entre piedra húmeda, ecos antiguos y una luz que acaricia las paredes, la firma encontró un lenguaje que une lo clásico con lo contemporáneo.

Recientemente abierta al público, la cisterna, además de ser un vestigio arqueológico, es un espacio cargado de atmósfera. La frescura subterránea, la penumbra y la textura mineral de sus muros inspiraron prendas que transmiten calma, solidez y una feminidad contenida.

La colección se articula en siluetas limpias y estructuradas: vestidos columna que estilizan la figura, piezas que sugieren movimiento y jerséis drapeados de caída natural. Los pantalones conservan líneas puras, pensados para una elegancia cotidiana. Los detalles refuerzan el diálogo con la historia: frunces que evocan togas, bordados que recuerdan relieves romanos y cortes arquitectónicos que abrazan el cuerpo con discreción.

La paleta cromática nace directamente de la cisterna: grises minerales, azules profundos, verdes apagados y blancos perlados. Tonos que hablan de silencio, frescura y equilibrio. Los tejidos, con cuerpo pero suaves, acompañan esa dualidad entre solidez y delicadeza.

Lanuya imagina a una mujer que combina introspección y fuerza, que rehúye el artificio para vestir prendas con significado. Aquí la elegancia se entiende como un gesto silencioso pero firme, capaz de transmitir carácter sin recurrir al exceso.

FW25 es una invitación a vestir con raíces. Cada prenda es un fragmento de historia reinterpretado para el presente, un puente entre pasado y actualidad que confirma que la moda puede dialogar con la memoria y transformarla en estilo.