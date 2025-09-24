Claves de expertas para elegir un bolso que dure años

Bolso de efecto cocodrilo en burdeos

Elegir un bolso no es solo cuestión de gusto, también de ojo experto. Entre tantas propuestas, ¿cómo reconocer el que te acompañará sin perder forma ni encanto? Tres diseñadoras que conocen cada puntada revelan lo que debes mirar antes de decidirte.

1. Empieza por los materiales

La primera pista siempre está en lo que tocas. Raquel Hammerhoj , fundadora de la firma que lleva su apellido, lo tiene claro: “el bolso no solo es diseño, es diseño y calidad. Y eso lo ves, lo palpas y lo hueles”. Ella apuesta por la piel bombeada de vacuno -duradera, atemporal- y recomienda fijarse también en los metales: si el brillo desaparece a la primera, el encanto también.

2. Examina los acabados

Un patrón impecable y unas costuras limpias son como una buena carta de presentación. Para la diseñadora Angie Vásquez , la calidad nace en la selección de materiales sostenibles, se confirma en el corte preciso y termina en las manos de un buen artesano. Sus bolsos llevan bordes sellados en negro y costuras en hilo beige, un sello de coherencia que se nota a simple vista.

3. Siente la confección artesanal

En los bolsos de crochet, el tacto no miente. María del Cristo García, creadora de Alma&Canaria , aconseja buscar puntos uniformes, firmeza en el tejido y una simetría que hable de horas de trabajo cuidadoso. Ella utiliza algodón reciclado y detalles en madera natural para sumar durabilidad y conexión con la naturaleza.

4. Pregunta por la sostenibilidad

Un bolso bien hecho también es una compra responsable. Hammerhoj lo resume así: “si tengo un producto bueno, no necesito diez malos”. Vásquez recurre a curtidoras nacionales con certificación sostenible, mientras que García defiende el reciclaje como parte de su ADN creativo.

En un universo donde las tendencias cambian a la velocidad de las pasarelas, un bolso bien hecho se convierte en ese lujo silencioso que no necesita logotipo para brillar. La calidad se nota en el tacto, en el peso justo y en la caída del material, detalles que hablan más de savoir faire que de temporadas.

Porque la verdadera distinción no está en tener muchos, sino en poseer el indicado. Ese bolso que pasa de día a noche, que mejora con los años y que cuenta, sin palabras, que detrás de cada costura hay oficio, tiempo y mirada creativa. Un accesorio que, más que seguir una tendencia, escribe su propia historia en tu armario.