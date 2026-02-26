Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Tu Especialista

‘Tu especialista responde’, el consultorio de salud para los lectores de la Editorial El Ideal Gallego

Redacción
26/02/2026 00:00
Tu Especialista Responde
Tu Especialista Responde
Dentro de su apuesta por la información sobre salud y bienestar, las cabeceras de la Editorial El Ideal Gallego ofrecen un consultorio con los mejores especialistas sanitarios para resolver las dudas de los lectores en Tu Especialista Responde.

Cada quince días, un profesional de las diferentes ramas de la salud y los hábitos de vida saludables responderá las preguntas que planteen los lectores de El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa y Diario de Bergantiños, que tendrán así la oportunidad de disponer de una línea directa con los expertos.

‘Tu especialista responde’ se publica los jueves alternos tanto en la edición en papel como en la digital y cada entrega se dedicará a un tema de actualidad e interés para la población. Cuestiones sobre nutrición, alergias, cardiología o pediatría son algunas de las que se abordan en esta  sección, que se engloba en Salud Ideal.

La próxima de las temáticas que se tratará será la relativa a la Cirugía ortopédica y traumatología. Aquellos quetengan preguntas relacionadas con este asunto pueden enviarlas desde hoy mismo y hasta el 5 de marzo, a través del siguiente formulario, a la dirección de correo electrónico elidealgallego@elidealgallego.com y a través de WhatsApp al número 604 048 771.

