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Llega el invierno y con él las infecciones vinculadas al aparato respiratorio. Entre ellas está la neumonía, conocida popularmente como pulmonía. Esta infección inflama los sacos aéreos “de uno o ambos pulmones”, precisa en su página web la Clínica Mayo, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y, en los casos más graves, dificultad para respirar. Puede estar causada por una gran variedad de microorganismos: virus, bacterias u hongos, por lo que su tratamiento varía en función del patógeno que la cause.

Contrariamente a lo que se piensa, la neumonía es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En España, en 2025, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), fallecieron 12.135 personas por neumonía. Una dieta equilibrada, no fumar, practicar ejercicio físico y la higiene de manos pueden ayudar a evitar a contraer una neumonía. Otras de las medidas que previenen la enfermedad son las “mascarillas y las vacunas”, señala Salvador Bello, jefe del área de Neumología del hospital Miguel Servet de Zaragoza.

A pesar de ser una enfermedad frecuente todavía circulan falsas creencias, lo que dificulta el diagnóstico de esta patología y, por tanto, sus posibilidades de curación. Con motivo del Día contra la Neumonía, el pasado 12 de noviembre, InfoVeritas, de la mano de expertos en la materia, desmiente los mitos más frecuentes:

1. La neumonía no es una enfermedad grave

Falso. A día de hoy la neumonía sigue siendo una de las enfermedades más mortales entre las enfermedades por infección. De hecho, la doctora Myriam Calle, responsable del servicio de Neumología del hospital Clínico San Carlos (Madrid), señala que esta patología “es la primera causa de muerte por infección”. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se produjeron en el año 2020 8.768 fallecimientos por esta causa, mientras que en 2019 esa cifra fue de 9.384.

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La neumonía puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal, esto depende del “paciente, la patología de base y la extensión de la neumonía”, dice Salvador Bello jefe de Neumología del hospital Miguel Servet de Zaragoza. La mortalidad de la más grave es del 33%, “casi uno de cada tres pacientes”, apostilla este experto.

Respecto a la hospitalización por gravedad, la cifra oscila “entre un 20 y un 40%”, asegura Myriam Calle, responsable del servicio de Neumología del hospital Clínico San Carlos (Madrid).

2. La neumonía afecta a todas las personas por igual

Falso. La neumonía no afecta por igual a todas las personas. “La enfermedad es más frecuente en varones, en los extremos de la vida y en personas con enfermedades concomitantes e inmunosupresión”, dice Myriam Calle, responsable del servicio de Neumología del hospital Clínico San Carlos (Madrid).

También los bebés y los niños menores de dos años tienen más riesgo de contraer esta enfermedad, ya que su sistema inmunitario todavía está en desarrollo.

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3. La COVID-19 y la neumonía son la misma enfermedad

La COVID-19, una infección causada por el virus SARS-Cov2, puede cursar con neumonía o sin neumonía. “La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sólo en algunos pacientes la infección por SARS-Cov2 progresa y causa una afectación más grave, pudiendo desarrollar una neumonía por esta infección viral”, dice la doctora Myriam Calle.

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4. El consumo de lácteos se relaciona con la neumonía

Falso. El doctor Salvador Bello señala que no hay ninguna evidencia que relacione el consumo de lácteos con contraer neumonía. “La ingesta de lácteos no empeora las infecciones ni aumenta la producción de mucosidad”, agrega Myriam Calle. Para reforzar los mecanismos inmunitarios, la doctora recomienda ingerir frutas y verduras, ya que son alimentos saludables a nivel respiratorio por sus efectos antioxidantes y su alto contenido en vitamina C.

5. Una neumonía es un resfriado mal curado

La neumonía es una infección que afecta al tejido pulmonar, mientras que un catarro es una infección que afecta a las vías respiratorias altas provocada, normalmente, por agentes virales, entre ellos el adenovirus. En algunas ocasiones, los catarros pueden agravarse, dando lugar a una sobreinfección: “El mismo virus del catarro puede afectar a los pulmones, facilitando que se desarrolle una neumonía”, explica el doctor Salvador Bello.

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6. La neumonía se cura con antibióticos

Esta afirmación es más verdadera que falsa. La elección del tratamiento dependerá del patógeno que la cause y la gravedad de la neumonía. Los antibióticos sólo se utilizan para tratar infecciones bacterianas y las neumonías no siempre se producen por esta causa. No obstante, las bacterias son la causa más común de esta enfermedad. “En la neumonía grave que requiere ingreso hospitalario es importante realizar pruebas para conocer el agente microbiológico causal para garantizar un tratamiento antibiótico adecuado”, señala Myriam Calle.