Fachada Wayalia

Hay una realidad que está cambiando silenciosamente nuestra sociedad: cada vez necesitamos cuidados antes y durante más tiempo. La dependencia ya no es una circunstancia asociada exclusivamente a edades muy avanzadas. Las enfermedades crónicas, las patologías autoinmunes y los nuevos hábitos de vida están modificando el perfil de las personas que necesitan apoyo en su día a día. Y detrás de cada una de ellas existe una familia que, muchas veces sin preparación ni recursos suficientes, asume una responsabilidad que puede terminar comprometiendo su propia salud.

En este escenario, los cuidados a domicilio han dejado de ser una alternativa para convertirse en una pieza fundamental del bienestar social. Porque cuidar no consiste únicamente en atender las necesidades físicas de una persona. Significa preservar su autonomía, proteger su dignidad, acompañarla emocionalmente y permitirle continuar viviendo en el entorno donde están sus recuerdos, sus vínculos y su identidad.

Esta transformación es una realidad que Wayalia A Coruña conoce de primera mano. Su trabajo diario junto a personas mayores, dependientes y familias convierte a la compañía en un observador privilegiado de las nuevas necesidades asistenciales.

"Antes empezábamos a cuidar a personas que tenían 90 o 95 años, pero hoy estamos atendiendo ya a pacientes de setenta y tantos", explica Miryam Fernández, directora y CEO de Wayalia A Coruña.

La responsable advierte de un cambio importante en el perfil de las personas que solicitan asistencia, con una presencia cada vez mayor de patologías que condicionan la autonomía y la calidad de vida. Una realidad que, desde su experiencia profesional, exige una respuesta más temprana, coordinada y humana.

"Muchas veces nos llaman cuando están en el hospital. Ahí ya vamos tarde", señala Fernández.

Una reflexión que pone sobre la mesa una cuestión esencial: no podemos esperar a que una persona pierda su autonomía para empezar a cuidarla. La prevención, el acompañamiento y la atención adaptada a cada situación deben formar parte de una cultura del cuidado que todavía tenemos que desarrollar como sociedad.

La dependencia también afecta a quienes cuidan

Existe una parte de la dependencia que pocas veces aparece en las estadísticas y que, sin embargo, tiene un impacto enorme: la salud de los familiares cuidadores.

Hijos, parejas, hermanos y otros familiares asumen diariamente tareas de atención que requieren tiempo, esfuerzo físico, disponibilidad emocional y una enorme capacidad de adaptación. Muchos compaginan los cuidados con sus trabajos, sus hijos y sus propias responsabilidades personales. Otros terminan renunciando a su vida profesional, social o incluso a su propio bienestar.

El cansancio acumulado, la falta de descanso, la ansiedad, la preocupación constante y el sentimiento de culpa pueden convertirse en una carga silenciosa que afecta a toda la familia.

Porque cuando una persona necesita cuidados, no es únicamente ella quien atraviesa un cambio vital. Toda su familia debe reorganizarse.

Y hay una realidad que debemos empezar a normalizar: un familiar no tiene por qué convertirse en cuidador profesional para demostrar cuánto quiere a los suyos.

Solicitar ayuda no es abandonar. Delegar parte de los cuidados no es desentenderse. Es reconocer que el bienestar de quien cuida también importa y que ninguna familia debería tener que elegir entre atender a sus mayores y conservar su propia salud.

Desde Wayalia A Coruña conocen muy bien esta realidad. Miryam Fernández no habla únicamente desde su experiencia empresarial. Antes de poner en marcha la delegación coruñesa, abierta en 2020, en plena pandemia, vivió personalmente el papel de cuidadora de su padre dependiente.

"Sabemos lo que el cliente nos está diciendo, lo comprendemos, lo entendemos y, además, nos hacemos responsables de lo que nos piden", explica.

Esa experiencia personal ha contribuido a construir una filosofía empresarial en la que la empatía no es un argumento comercial, sino una forma de entender el trabajo.

El hogar: mucho más que un lugar donde recibir cuidados

Envejecer en casa, siempre que las circunstancias lo permitan y con los apoyos adecuados, representa para muchas personas una oportunidad de conservar su identidad y su calidad de vida.

El hogar es seguridad, memoria, independencia y pertenencia. Es levantarse en el mismo espacio de siempre, mantener las propias rutinas, reconocer cada rincón y continuar sintiéndose parte de la vida cotidiana.

Por eso, los cuidados domiciliarios deben entenderse desde una perspectiva integral. No basta con cubrir unas horas de asistencia o resolver determinadas necesidades físicas. Es necesario atender también la dimensión emocional, social y ambiental de las personas.

Una conversación, un paseo, una comida compartida, una visita o simplemente sentirse acompañado pueden tener un impacto extraordinario en el bienestar de una persona mayor.

Wayalia A Coruña identifica precisamente una de las grandes carencias de nuestro tiempo: la desconexión humana.

La digitalización avanza, la inteligencia artificial se incorpora a los servicios cotidianos y cada vez son más los trámites que exigen conocimientos tecnológicos. Sin embargo, una parte importante de nuestros mayores no ha crecido en ese entorno y encuentra dificultades para adaptarse.

"Se encuentran con que tienen que hablar con una IA para una cita médica y no la comprenden. Y estamos hablando de gente de 70 años", advierte Fernández.

Existe una paradoja que merece reflexión: mientras la sociedad presume de estar cada vez más conectada tecnológicamente, muchas personas mayores experimentan una creciente sensación de aislamiento.

"Esta generación ha estado toda la vida conectada a la calidad humana y ahora le dicen que desconecte de ella", reflexiona.

Y es precisamente ahí donde el acompañamiento profesional adquiere un valor que va mucho más allá de la asistencia. Se trata de recuperar algo que ninguna tecnología puede sustituir por completo: la cercanía, la escucha, la confianza y el contacto humano.

Wayalia A Coruña: una empresa que genera valor más allá de sus servicios

La responsabilidad de una empresa dedicada al cuidado de las personas no puede medirse únicamente por el número de servicios que presta o de familias a las que atiende.

Su verdadero impacto también debe valorarse por lo que aporta al conjunto de la sociedad.

En este sentido, Wayalia A Coruña representa una forma de entender la actividad empresarial en la que el beneficio social forma parte de la propia razón de ser del proyecto.

Su trabajo no termina cuando una familia encuentra a un profesional para atender a un ser querido. Su actividad genera una cadena de valor que repercute en diferentes ámbitos: crea oportunidades laborales, impulsa la profesionalización del sector de los cuidados, ofrece estabilidad a las familias, favorece la conciliación y contribuye a mantener la actividad económica en el entorno local.

Es, en definitiva, una forma de economía circular con impacto humano.

Los recursos económicos destinados a los cuidados se transforman en empleo, oportunidades profesionales, servicios de proximidad y bienestar. Y ese bienestar repercute nuevamente en las familias, en los profesionales y en la comunidad.

Cuando una empresa cuida de las personas, también está cuidando del tejido social y económico que sostiene a su comunidad.

Esta es una dimensión especialmente importante en una sociedad que envejece y que necesita construir respuestas sostenibles para atender a una población con necesidades cada vez más diversas.

La economía circular no debería entenderse únicamente desde la perspectiva medioambiental. También existe una economía que pone en circulación oportunidades, conocimiento, trabajo, confianza y recursos para generar bienestar colectivo.

Y los cuidados son uno de los sectores donde esta responsabilidad adquiere un significado especialmente profundo.

Confianza, profesionalidad y responsabilidad: cuidar lo que más importa

Cuando una familia abre las puertas de su casa a un profesional, no está contratando simplemente un servicio. Está depositando su confianza en alguien a quien encomienda lo más importante de su vida: el bienestar de un ser querido.

Wayalia A Coruña es consciente de esa responsabilidad. Por ello, la selección de profesionales, la comprobación de los requisitos legales, la prevención de riesgos laborales en el domicilio y la protección de los datos personales forman parte de su compromiso con las familias.

La seguridad no es un complemento del servicio: es una condición imprescindible.

La compañía apuesta por profesionales filtrados y por procesos que permitan ofrecer tranquilidad a quienes necesitan delegar una parte tan delicada de sus vidas.

Miryam Fernández conoce también la importancia de perseverar ante las dificultades. Su propia experiencia personal, marcada por un episodio de pérdida temporal de visión a raíz de una complicación de salud relacionada con la diabetes, no frenó su voluntad de desarrollar el proyecto empresarial.

"No me frenó", recuerda.

Una determinación que conecta con la filosofía de una empresa que ha crecido desde la experiencia, el conocimiento de las necesidades reales y la convicción de que los cuidados necesitan compromiso, responsabilidad y humanidad.

El futuro de nuestra sociedad también se decide en cómo cuidamos

El envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, la transformación de las familias y la falta de tiempo para atender todas las responsabilidades están configurando un nuevo escenario social.

Necesitamos reconocer los cuidados como una responsabilidad colectiva, impulsar servicios profesionales de calidad y construir una sociedad donde pedir ayuda no sea motivo de culpa, sino una decisión responsable.

Porque una sociedad avanzada no es solamente aquella que incorpora más tecnología, produce más o crece económicamente. También es aquella que protege a quienes necesitan apoyo, respeta a sus mayores y no deja solas a las familias que sostienen los cuidados.

Wayalia A Coruña trabaja desde esa convicción: cuidar a las personas, acompañar a las familias, generar oportunidades y contribuir a una economía que tenga un propósito más allá de sus resultados.

Porque cuidar no es únicamente atender una necesidad. Es preservar una vida, proteger una familia y construir una sociedad más humana.

Y porque el verdadero progreso no se mide solo por cuánto avanzamos, sino también por cómo cuidamos de quienes nos han traído hasta aquí.