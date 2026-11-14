O Colexio de Podoloxía de Galicia alerta de que detectar tarde as lesións do pé diabético pode ter consecuencias irreversibles
No Día Mundial da Diabetes a entidade pon en valor a intervención das e dos profesionais da Podoloxía para previr úlceras, infeccións e amputacións.
A perda de sensibilidade e as alteracións da circulación sanguínea que pode provocar a diabetes aumentan o risco de desenvolver lesións nos pés que, sen unha detección e un tratamento adecuados, poden derivar en úlceras, infeccións graves e mesmo amputacións. Con motivo do Día Mundial da Diabetes, que se conmemora hoxe, 14 de novembro, o Colexio Oficial de Podoloxía de Galicia (Copoga) destaca a importancia da atención podolóxica especializada para identificar precozmente estes factores de risco, previr complicacións e mellorar a calidade de vida das persoas con diabetes.
A entidade insiste na necesidade de realizar revisións periódicas e reforzar a presenza das e dos profesionais da podoloxía na sanidade pública galega, para garantir unha atención preventiva, continuada e accesible a toda a poboación. A neuropatía diabética pode diminuír ou facer desaparecer a sensibilidade dos pés, mentres que os problemas vasculares dificultan a cicatrización. Esta combinación provoca que algunhas lesións se detecten cando xa están avanzadas. O feito de non sentir dor non garante que o pé estea san.
O Copoga subliña que as e os profesionais da podoloxía contan coa preparación sanitaria necesaria para identificar factores de risco, explorar a sensibilidade e a circulación, detectar puntos de presión excesiva e establecer medidas de prevención e descarga. A súa intervención non debe comezar cando aparece unha úlcera: debe chegar antes. "A prevención é a mellor ferramenta coa que conta o sistema sanitario e a podoloxía permite anticiparse a problemas graves", lembra Ana Requeijo Constenla, membro da Xunta de Goberno do Copoga.
Neste contexto, o Colexio valora a incorporación prevista de profesionais da podoloxía aos equipos de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde (Sergas) como un avance no recoñecemento da importancia desta especialidade dentro do sistema sanitario público. A entidade defende que estas incorporacións deben constituír un punto de partida para avanzar cara a unha cobertura máis ampla, cunha atención especializada que non se limite ao tratamento das lesións xa existentes, senón que permita actuar de maneira preventiva e garantir un seguimento continuado das persoas con diabetes, independentemente do seu lugar de residencia ou da súa situación económica.
Cinco medidas para cada día
1. Revisións periódicas. Realizar unha exploración dos pés, como mínimo, unha vez ao ano. Se existe perda de sensibilidade, alteracións circulatorias ou antecedentes de lesións, cómpre aumentar a frecuencia segundo o risco individual.
2. Observación diaria. Comprobar a planta, os talóns e os espazos entre os dedos para detectar feridas, ampolas, rozaduras ou cambios na pel, aínda que non produzan dor.
3. Calzado adecuado. Empregar zapatos que non compriman nin produzan rozaduras. As persoas con maior risco poden precisar calzado terapéutico ou medidas de descarga indicadas por profesionais.
4. Coidados seguros. Lavar e secar ben os pés, hidratar a pel sen aplicar crema entre os dedos e evitar cortar calosidades ou utilizar produtos agresivos na casa.
5. Atención temperá. Solicitar valoración sanitaria ante feridas, inflamación, cambios de cor ou signos de infección. Unha lesión aberta ou unha posible infección requiren atención urxente.
O Colexio de Podoloxía de Galicia conclúe que actuar antes dunha úlcera significa protexer a mobilidade, a autonomía e a calidade de vida. No Día Mundial da Diabetes, pide que a prevención do pé diabético deixe de depender da sorte de detectar a tempo unha ferida e se converta nunha atención especializada, continuada e accesible para todas as persoas que a precisan.